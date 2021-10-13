На Филиппинах уже 13 человек погибли из-за тропического шторма "Компасу"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Тринадцать жителей погибли из-за тропического шторма "Компасу", бушевавшего на севере Филиппин, пишет УНН со ссылкой на Philstar.com.
Детали
Официальные лица, ответственные за борьбу со стихийными бедствиями, заявили в среду, что в результате сильного тропического шторма пострадало более 21 тысячи человек в пяти регионах, они также подтвердили 13 зарегистрированных смертей.
Также сообщается о 9 пропавших без вести и трех травмированных людях.
Указано, со ссылкой на данные Совета по чрезвычайным ситуациям республики (NDRRMC), что 1513 семей или 5852 человек поместили в укрытие, а еще 1324 семьи или 5673 человек переместили в другие места.
Как сообщает агентство, пострадало около 237 барангаев или сел.
Ущерб, нанесенный сельскому хозяйству, по предварительным оценкам, достиг 493,76 млн филиппинских песо (9,75 млн долл. США), регион Илокос пострадал больше всего.
Добавим
Шторм "Компасу" ("Маринг") стал 13-м по счету, которые обрушились на Филиппины в этом году, покинул территорию страны во вторник.