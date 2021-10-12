Щонайменше 9 людей загинули через сильний тропічний шторм у Філіппінах

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За повідомленням NDRRMC, три людини загинули в результаті зсуву в Ла-Тринідаді у провінції Бенгет на острові Лусон, а ще один - в Ітогоні тієї ж провінції.

Одна людина потонула в Клавері у провінції Кагаян на острові Лусон, а четверо загинули в результаті раптової повені в Наррі у провінції Палаван.

За повідомленнями, двоє людей були поранені в Бенгеті, а 11 зникли безвісти в результаті зсувів і раптових повеней у Бенгеті, Північному Ілокосі і Палавані.

Північний Лусон постраждав від проливних дощів внаслідок тропічного шторму "Марінг".

Станом на 11 годину за місцевим часом шторм зафіксований у 315 кілометрах від Калаяна у провінції Кагаян.

Додамо

Тропічний шторм мав покинути Філіппіни у вівторок і попрямувати у бік провінції Хайнань на півдні Китаю.

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