Щонайменше 9 людей загинули через сильний тропічний шторм у Філіппінах
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Щонайменше дев'ять людей загинули в результаті сильного тропічного шторму "Марінг" ("Компасу"), повідомила у вівторок з посиланням на дані Ради з надзвичайних ситуацій республіки (NDRRMC) філіппінська газета Inquirer, пише УНН.
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За повідомленням NDRRMC, три людини загинули в результаті зсуву в Ла-Тринідаді у провінції Бенгет на острові Лусон, а ще один - в Ітогоні тієї ж провінції.
Одна людина потонула в Клавері у провінції Кагаян на острові Лусон, а четверо загинули в результаті раптової повені в Наррі у провінції Палаван.
За повідомленнями, двоє людей були поранені в Бенгеті, а 11 зникли безвісти в результаті зсувів і раптових повеней у Бенгеті, Північному Ілокосі і Палавані.
Північний Лусон постраждав від проливних дощів внаслідок тропічного шторму "Марінг".
Станом на 11 годину за місцевим часом шторм зафіксований у 315 кілометрах від Калаяна у провінції Кагаян.
Додамо
Тропічний шторм мав покинути Філіппіни у вівторок і попрямувати у бік провінції Хайнань на півдні Китаю.
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