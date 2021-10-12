По меньшей мере 9 человек погибли из-за сильного тропического шторма на Филиппинах
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. По меньшей мере девять человек погибли в результате сильного тропического шторма "Маринг" ("Компасу"), сообщила во вторник со ссылкой на данные Совета по чрезвычайным ситуациям республики (NDRRMC) филиппинская газета Inquirer, пишет УНН.
Детали
По сообщению NDRRMC, три человека погибли в результате оползня в Ла-Тринидаде в провинции Бенгет на острове Лусон, а еще один - в Итогоне той же провинции.
Один человек утонул в Клавере в провинции Кагаян на острове Лусон, а четверо погибли в результате внезапного наводнения в Нарре в провинции Палаван.
По сообщениям, два человека были ранены в Бенгете, а 11 пропали без вести в результате оползней и внезапных наводнений в Бенгете, Северном Илокосе и Палаване.
Северный Лусон пострадал от проливных дождей в результате тропического шторма "Маринг".
По состоянию на 11:00 по местному времени шторм зафиксирован в 315 километрах от Калаяна в провинции Кагаян.
Добавим
Тропический шторм должен покинуть Филиппины во вторник и направиться в сторону провинции Хайнань на юге Китая.
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