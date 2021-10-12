Повінь на півночі Китаю: щонайменше 15 людей загинули

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"Щонайменше 15 людей загинули під час не по сезону проливних дощів і повеней в провінції Шаньсі на півночі Китаю на початку цього місяця", - пише видання з посиланням на дані місцевої влади, після того як в зазвичай посушливому регіоні за один тиждень випала тримісячна норма опадів.

Деталі

Повінь обрушилася на вугільний регіон, який не має виходу до моря, під час загальнонаціональної енергетичної кризи і після того, як рекордні повені в липні в центральній провінції Хенань забрали життя понад 300 осіб.

Щонайменше 60 вугільних шахт в провінції - одному з найбільших вуглевидобувних регіонів Китаю - були тимчасово закриті через повені, але тепер всі, окрім чотирьох, повернулися до нормальної роботи, заявив на пресконференції представник місцевого управління з надзвичайних ситуацій Ціруй Ванг.

Ванг сказав, що близько 19 тисяч будинків були зруйновані через екстремальну погоду, а ще 18 тисяч будівель "серйозно пошкоджені". "П'ятнадцять людей загинули в результаті стихійного лиха, а три людини зникли безвісти", - сказав він.

За словами Ванга, щонайменше 1,75 мільйона жителів провінції постраждали від повені, з них 120 тисяч були благополучно евакуйовані.

На фотографіях, опублікованих у вівторок місцевою державною газетою Shanxi Evening News, видно, як дорожня поліція несла школярів на спині, коли вони пробиралися по пояс у воді після того, як кілька транспортних засобів опинилися в пастці.

Всього за п'ять днів минулого тижня в Шаньсі випало більш ніж в три рази більше середньомісячних опадів за жовтень, при цьому уряд провінції заявив, що кількість опадів побила рекорди в багатьох населених пунктах.

Доповнення

Цього року кілька регіонів Китаю постраждали від безпрецедентної повені. Цього літа тисячі людей були евакуйовані в провінції Хубей і Сичуань через зливи.

Понад 300 людей загинули в провінції Хенань в центральному Китаї минулого місяця після рекордних злив - річної норми опадів за три дні.

Експерти кажуть, що дивні погодні явища, такі як сильні повені і суворі посухи, стають все більш поширеними через зміни клімату.