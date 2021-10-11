Повінь у Китаї: евакуювали майже два мільйони людей
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Унаслідок повені з північної китайської провінції Шаньсі було евакуйовано 1,76 млн людей. Про це повідомляє УНН із посиланням на BBC.
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Повідомляють, що зливи зруйнували будинки та спричинили зсуви у понад 70 районах та містах провінції. За даними місцевої влади, стихія знищила 17 тис. будинків.
Наразі відомо, що внаслідок зсуву загинуло четверо поліцейських. Пошукові та рятувальні роботи значно ускладнюють дощі.
У провінції було зупинено роботу на 60 вугільних шахтах і 14 небезпечних хімічних заводах.
У Китаї прогнозують, що ця негода призведе то більш тяжких наслідків, ніж повені влітку у Хенань.
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Зливи накрили північ Китаю минулого тижня. Протягом цього часу середній рівень опадів у столиці провінції Шаньсі місті Тайюань став у 7 разів вищим, ніж середній рівень опадів у регіоні за жовтень із 1981 до 2010 року.
Місцева влада швидко відреагувала та організувала евакуацію населення. Учора було відомо про 120 тис. евакуйованих.
Для боротьби з наслідками негоди мобілізували 900 рятувальних команд і понад 100 великогабаритних машин.
Унаслідок повені від часткового обвалення постраждала давня міська стіна Пін’яо, відома туристична пам’ятка у Шаньсі.