Китайську провінцію Шаньсі накрив найбільший паводок за останні 40 років: 120 тисяч осіб було евакуйовано
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Китайська провінція Шаньсі постраждала від найбільшої повені за останні 40 років. Через те, що провінція лежить у низинній місцевості, вона була швидко затоплена і заболочена в багатьох місцях. Сільськогосподарські угіддя місцевих жителів і врожай були повністю знищені. Про це інформує УНН з посиланням на місцеве видання Іfeng news.
Деталі
Місцева влада швидко відреагувала і своєчасно організувала евакуацію місцевого населення. Близько 120 тисяч людей були евакуйовані в безпечний район. Це дозволило уникнути жертв. Сильні дощі викликали зсув, і четверо поліцейських загинули.
Менш ніж за три дні, кількість опадів у багатьох місцевих районах перевищила загальну кількість опадів за такий же місяць у цей час в попередні роки.
Давня міська стіна Пін'яо, відома туристична пам'ятка в Шаньсі, постраждала від часткового обвалення довжиною близько 25 м.
Повінь пошкодила 27 місцевих вугільних шахт, які тепер тимчасово закриті, що загрожує нестачею вугілля.
За останні кілька днів були мобілізовані 900 рятувальних команд і понад 100 великогабаритних машин і обладнання.
Безперервна дощова погода, природно, пов'язана з аномальною погодою по всьому Китаю цього року. Як зазначають метеорологи, на формування такої погоди впливають тайфуни. Тайфун збільшує температуру на поверхні океану, і повітряний потік на рівні моря стає вологим. Північний повітряний потік, що буває восени в Китаї та суха, холодна погода під дією двох повітряних потоків також збільшує кількість дощової води.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Паводки у Судані забрали життя 52 людей