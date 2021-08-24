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17 березня, 19:38 • 105552 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 138632 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 14:49 • 199286 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 165155 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 161984 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

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17 березня, 09:17 • 182554 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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17 березня, 06:50 • 151356 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159604 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176268 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 221972 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

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Паводки у Судані забрали життя 52 людей

Паводки у Судані забрали життя 52 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Число жертв нещодавніх проливних дощів і паводків в Судані досягло 52. Про це пише УНН з посиланням на “Сіньхуа”.

Деталі

Число людей, які загинули в результаті проливних дощів і паводків, зросла до 52, сказав офіційний представник Національної ради з цивільної оборони Судану Абдул-Джаліль Абдул-Рахім.

За його словами, 26 людей загинули в провінції Ніл, розташованої на півночі Судану. 3 890 будинків були повністю знищені, а понад 12,5 тис будинків - пошкоджені частково.

З червня по жовтень в Судані часто відбуваються паводки, викликані проливними дощами.

Нагадаємо

У американському штаті Теннесі внаслідок повені загинули 22 людини, десятки людей досі вважаються безвісти зниклими.

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