Паводки у Судані забрали життя 52 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Число жертв нещодавніх проливних дощів і паводків в Судані досягло 52. Про це пише УНН з посиланням на “Сіньхуа”.
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Число людей, які загинули в результаті проливних дощів і паводків, зросла до 52, сказав офіційний представник Національної ради з цивільної оборони Судану Абдул-Джаліль Абдул-Рахім.
За його словами, 26 людей загинули в провінції Ніл, розташованої на півночі Судану. 3 890 будинків були повністю знищені, а понад 12,5 тис будинків - пошкоджені частково.
З червня по жовтень в Судані часто відбуваються паводки, викликані проливними дощами.
Нагадаємо
У американському штаті Теннесі внаслідок повені загинули 22 людини, десятки людей досі вважаються безвісти зниклими.