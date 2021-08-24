Паводки у Судані забрали життя 52 людей

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Число людей, які загинули в результаті проливних дощів і паводків, зросла до 52, сказав офіційний представник Національної ради з цивільної оборони Судану Абдул-Джаліль Абдул-Рахім.

За його словами, 26 людей загинули в провінції Ніл, розташованої на півночі Судану. 3 890 будинків були повністю знищені, а понад 12,5 тис будинків - пошкоджені частково.

З червня по жовтень в Судані часто відбуваються паводки, викликані проливними дощами.

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У американському штаті Теннесі внаслідок повені загинули 22 людини, десятки людей досі вважаються безвісти зниклими.