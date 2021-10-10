Китайскую провинцию Шаньси накрыл крупнейший паводок за последние 40 лет: 120 тысяч человек были эвакуированы
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Китайская провинция Шаньси пострадала от крупнейшего наводнения за последние 40 лет. Так как провинция расположена в низинной местности, она была быстро затоплена и заболочена во многих местах. Сельскохозяйственные угодья местных жителей и урожай были полностью уничтожены. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местное издание Іfeng news.
Детали
Местные власти быстро отреагировала и своевременно организовали эвакуацию местного населения. Около 120 тысяч человек были эвакуированы в безопасный район. Это позволило избежать жертв. Сильные дожди вызвали оползень, и четверо полицейских погибли.
Менее чем за три дня, количество осадков во многих местных районах превысило общее количество осадков за такой же месяц в это время в предыдущие годы.
Древняя городская стена Пинъяо, известная туристическая достопримечательность в Шаньси, пострадала от частичного обрушения длиной около 25 м.
Наводнение повредило 27 местных угольных шахт, которые теперь временно закрыты, что грозит нехваткой угля.
За последние несколько дней были мобилизованы 900 спасательных команд и более 100 крупногабаритных машин и оборудования.
Непрерывная дождливая погода, естественно, связана с аномальной погодой по всему Китаю в этом году. Как отмечают метеорологи, на формирование такой погоды влияют тайфуны. Тайфун увеличивает температуру на поверхности океана, и воздушный поток на уровне моря становится влажным. Северный воздушный поток, который бывает осенью в Китае и сухая, холодная погода под действием двух воздушных потоков также увеличивает количество дождевой воды.
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