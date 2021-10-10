Китайскую провинцию Шаньси накрыл крупнейший паводок за последние 40 лет: 120 тысяч человек были эвакуированы

КИЕВ. 10 октября. УНН. Китайская провинция Шаньси пострадала от крупнейшего наводнения за последние 40 лет. Так как провинция расположена в низинной местности, она была быстро затоплена и заболочена во многих местах. Сельскохозяйственные угодья местных жителей и урожай были полностью уничтожены. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местное издание Іfeng news.