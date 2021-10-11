Наводнение в Китае: эвакуировано почти два миллиона человек
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. В результате наводнения из северной китайской провинции Шаньси было эвакуировано 1,76 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
Детали
Сообщают, что ливни разрушили дома и привели к оползням в более чем 70 районах и городах провинции. По данным местных властей, стихия уничтожила 17 тыс. домов.
Известно, что в результате сдвига погибли четыре полицейских. Поисковые и спасательные работы значительно затрудняют дожди.
В провинции остановили работу на 60 угольных шахтах и 14 опасных химических заводах.
В Китае прогнозируют, что эта непогода приведет к более тяжелым последствиям, чем наводнения летом в Хэнань.
Добавим
Ливни накрыли север Китая на прошлой неделе. В течение этого времени средний уровень осадков в столице провинции Шаньси городе Тайюань стал в 7 раз выше, чем средний уровень осадков в регионе за октябрь с 1981 по 2010 года.
Местные власти быстро отреагировала и организовали эвакуацию населения. Вчера было известно о 120 тыс. эвакуированных.
Для борьбы с последствиями непогоды мобилизовали 900 спасательных команд и более 100 крупногабаритных машин.
В результате наводнения от частичного обрушения пострадала древняя городская стена Пинъяо, известная туристическая достопримечательность в Шаньси.