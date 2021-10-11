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Наводнение в Китае: эвакуировано почти два миллиона человек

Наводнение в Китае: эвакуировано почти два миллиона человек

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 октября. УНН. В результате наводнения из северной китайской провинции Шаньси было эвакуировано 1,76 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Сообщают, что ливни разрушили дома и привели к оползням в более чем 70 районах и городах провинции. По данным местных властей, стихия уничтожила 17 тыс. домов.

Известно, что в результате сдвига погибли четыре полицейских. Поисковые и спасательные работы значительно затрудняют дожди.

В провинции остановили работу на 60 угольных шахтах и 14 опасных химических заводах.

В Китае прогнозируют, что эта непогода приведет к более тяжелым последствиям, чем наводнения летом в Хэнань.

Добавим

Ливни накрыли север Китая на прошлой неделе. В течение этого времени средний уровень осадков в столице провинции Шаньси городе Тайюань стал в 7 раз выше, чем средний уровень осадков в регионе за октябрь с 1981 по 2010 года.

Местные власти быстро отреагировала и организовали эвакуацию населения. Вчера было известно о 120 тыс. эвакуированных.

Для борьбы с последствиями непогоды мобилизовали 900 спасательных команд и более 100 крупногабаритных машин.

В результате наводнения от частичного обрушения пострадала древняя городская стена Пинъяо, известная туристическая достопримечательность в Шаньси.

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