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Наводнение на севере Китая: по меньшей мере 15 человек погибли

Наводнение на севере Китая: по меньшей мере 15 человек погибли

Киев  •  УНН

 • 20684 просмотра

КИЕВ. 12 октября. УНН. По меньшей мере 15 человек погибли и 19 тысяч домов разрушены в Китае после сильного дождя и наводнения в угольном регионе Шаньси, пишет УНН со ссылкой на South China Morning Post.

Цитата:

"По меньшей мере 15 человек погибли во время не по сезону проливных дождей и наводнений в провинции Шаньси на севере Китая в начале этого месяца", - пишет издание со ссылкой на данные местных властей, после того как в обычно засушливом регионе за одну неделю выпала трехмесячная норма осадков.

Детали

Наводнение обрушилось на угольный регион, не имеющий выхода к морю, во время общенационального энергетического кризиса и после того, как рекордные наводнения в июле в центральной провинции Хэнань унесли жизни более 300 человек.

По меньшей мере 60 угольных шахт в провинции - одном из крупнейших угледобывающих регионов Китая - были временно закрыты из-за наводнения, но теперь все, кроме четырех, вернулись к нормальной работе, заявил на пресс-конференции представитель местного управления по чрезвычайным ситуациям Цируй Ванг.

Ванг сказал, что около 19 тысяч домов были разрушены из-за экстремальной погоды, а еще 18 тысяч зданий "серьезно повреждены". "Пятнадцать человек погибли в результате стихийного бедствия, а три человека пропали без вести", - сказал он.

По словам Ванга, по меньшей мере 1,75 миллиона жителей провинции пострадали от наводнения, из них 120 тысяч были благополучно эвакуированы.

На фотографиях, опубликованных во вторник местной государственной газетой Shanxi Evening News, видно, как дорожная полиция несла школьников на спине, когда они пробирались по пояс в воде после того, как несколько транспортных средств оказались в ловушке.

Всего за пять дней на прошлой неделе в Шаньси выпало более чем в три раза больше среднемесячных осадков за октябрь, при этом правительство провинции заявило, что количество осадков побило рекорды во многих населенных пунктах.

Дополнение

В этом году несколько регионов Китая пострадали от беспрецедентного наводнения. Этим летом тысячи людей были эвакуированы в провинции Хубэй и Сычуань из-за ливней.

Более 300 человек погибли в провинции Хэнань в центральном Китае в прошлом месяце после рекордных ливней - годовой нормы осадков за три дня.

Эксперты говорят, что странные погодные явления, такие как сильные наводнения и суровые засухи, становятся все более распространенными из-за изменений климата.

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