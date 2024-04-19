Штат БЭБ укомплектован лишь на 26,5% - Перхун

Сейчас в БЭБ работает только 1060 работников. Действующим законом предусмотрена штатная численность в 4000 человек. То есть Бюро укомплектовано лишь на 26,5%. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора Бюро экономической безопасности Украины Сергей Перхун на Mind Entrepreneur Summit, передает корреспондент УНН.

Мы имеем определенные проблемы с укомплектованием штата. Сейчас в БЭБ работает только 1060 работников. Это при том, что действующим законом предусмотрена штатная численность 4000 человек. То есть мы укомплектованы лишь на 26,5% - сказал Перхун.

Дополнение

Перхун сообщал, что детективами БЭБ за 2023 год было возмещено в бюджет 544 млн грн. За три месяца этого года возмещено более 1 млрд грн. Речь идет об уголовных производствах по уклонению от уплаты налогов.

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