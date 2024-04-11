Парламент поддержал за основу законопроект о перезагрузке БЭБ

Верховная Рада на заседании 11 апреля проголосовала в первом чтении за законопроект № 10439 о перезагрузке Бюро экономической безопасности (БЭБ). Об этом сообщил в Telegram нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.

Рада проголосовала в первом чтении законопроект о перезагрузке БЭБ 10439. За- 264 - написал Железняк.

По словам Железняка, законопроект предусматривает обязательную переаттестацию сотрудников. Также, согласно документу, определяющий голос при отборе и переаттестации сотрудников БЭБ будут иметь международные партнеры.

Железняк ожидает, что ко второму чтению в законопроект внесут такие изменения:

один, а не два кандидата на должность директора БЭБ;

детальная прописанная переаттестация;



детально прописана процедура отбора



"Все это есть в замечаниях бизнеса, МВФ и G7", - добавил Железняк.

Напомним

В феврале Верховная Рада не поддержала в первом чтении законопроект, который устанавливает требования к членам конкурсной комиссии на избрание директора Бюро экономической безопасности Украины и обязательность применения полиграфа перед назначением на должность в ведомство. После этого Президент Украины Владимир Зеленский призвал Верховную Раду как можно быстрее принять законопроект.