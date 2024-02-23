Рада провалила голосування за законопроєкт про реформу БЕБ - нардепи
Київ • УНН
Верховна Рада не змогла ухвалити в першому читанні законопроєкт, який мав би реформувати Бюро економічної безпеки України, встановивши нові вимоги до співробітників та запровадивши обов'язкове проходження ними перевірки на поліграфі.
Верховна Рада не підтримала в першому читанні законопроєкт, який встановлює вимоги до членів конкурсної комісії на обрання директора Бюро економічної безпеки України та обов’язковість застосування поліграфа перед призначенням на посаду у відомство. Його відправили на повторне читання, повідомляють народні депутати, передає УНН.
Деталі
"Законопроєкт про БЕБ не підтримали в першому читанні. За тільки 222. Відправляють на повторне перше читання. Скорочують строки розгляду", - повідомив Олексій Гончаренко.
Нардеп Ярослав Железняк додав, що Рада відмовилася ставити на голосування інший законопроєкт №10088-1, який також передбачає "перезавантаження" БЕБ.
Доповнення
Зазначимо, що мова йде про законопроєкт №10439, внесений до Ради Кабінетом міністрів та передбачає вдосконалення Бюро економічної безпеки, зокрема, уточнення підстав для звільнення директора БЕБ, вимогу проходження поліграфа при призначенні на посаду та обов'язкову атестацію заступників через рік після завершення воєнного стану. Законопроєкт також має на меті розширити слідчі повноваження БЕБ щодо певних фінансових злочинів та обмежити перевірки приватних підприємств.