Рада провалила голосование за законопроект о реформе БЭБ - нардепы
Киев • УНН
Верховная Рада не смогла принять в первом чтении законопроект, который должен был бы реформировать Бюро экономической безопасности Украины, установив новые требования к сотрудникам и введя обязательное прохождение ими проверки на полиграфе.
Верховная Рада не поддержала в первом чтении законопроект, который устанавливает требования к членам конкурсной комиссии на избрание директора Бюро экономической безопасности Украины и обязательность применения полиграфа перед назначением на должность в ведомство. Его отправили на повторное чтение, сообщают народные депутаты, передает УНН.
Детали
"Законопроект о БЭБ не поддержали в первом чтении. За только 222. Отправляют на повторное первое чтение. Сокращают сроки рассмотрения", - сообщил Алексей Гончаренко.
Нардеп Ярослав Железняк добавил, что Рада отказалась ставить на голосование другой законопроект №10088-1, который также предусматривает "перезагрузку" БЭБ.
Дополнение
Отметим, что речь идет о законопроекте №10439, внесенном в Раду Кабинетом министров и предусматривающем совершенствование Бюро экономической безопасности, в частности, уточнение оснований для увольнения директора БЭБ, требование прохождения полиграфа при назначении на должность и обязательную аттестацию заместителей через год после завершения военного положения. Законопроект также имеет целью расширить следственные полномочия БЭБ по определенным финансовым преступлениям и ограничить проверки частных предприятий.
Рада провалила голосование за законопроект о реформе БЭБ - нардепы
Верховная Рада не смогла принять в первом чтении законопроект, который должен был бы реформировать Бюро экономической безопасности Украины, установив новые требования к сотрудникам и введя обязательное прохождение ими проверки на полиграфе.
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