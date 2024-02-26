Зеленський закликав парламент якнайшвидше прийняти закон про реформу БЕБ
Київ • УНН
Зеленський закликає парламент якнайшвидше ухвалити закон про реформування Бюро економічної безпеки, щоб дати більше впевненості бізнесу.
Президент України Володимир Зеленський закликав Верховну Раду якнайшвидше прийняти законопроект, який передбачає реформування Бюро економічної безпеки. Про це Президент заявив під час виступу на форумі "Зроблено в Україні", передає УНН.
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Працюємо над змінами в наших інституціях, щоб дати більше впевненості бізнесу, зокрема, Верховній Раді треба провести реформу Бюро економічної безпеки. Мають бути закриті будь-які можливості державних органів тиснути на бізнес. Працюємо над цим
Президент звернувся до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, який був присутній у залі, з закликом проголосувати за законопроект найближчим часом.
"Дуже хочеться, щоб закон було проголосовано найближчим часом. Всі чекають. І дуже важливо, що всі чекають в Україні. Це дуже важливо. Щоб на терміни голосування того чи іншого закону в Україні впливали саме українці", – додав Президент.
Нагадаємо
Верховна Рада не підтримала в першому читанні законопроект, який встановлює вимоги до членів конкурсної комісії на обрання директора Бюро економічної безпеки України та обов’язковість застосування поліграфа перед призначенням на посаду у відомство. Його відправили на повторне читання.