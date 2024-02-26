Зеленский призвал парламент как можно быстрее принять закон о реформе БЭБ

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Верховную Раду как можно быстрее принять законопроект, который предусматривает реформирование Бюро экономической безопасности. Об этом Президент заявил во время выступления на форуме "Сделано в Украине", передает УНН.

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Работаем над изменениями в наших институтах, чтобы дать больше уверенности бизнесу, в частности, Верховной Раде надо провести реформу Бюро экономической безопасности. Должны быть закрыты любые возможности государственных органов давить на бизнес. Работаем над этим - сказал Зеленский.

Президент обратился к председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку, который присутствовал в зале, с призывом проголосовать за законопроект в ближайшее время.

"Очень хочется, чтобы закон был проголосован в ближайшее время. Все ждут. И очень важно, что все ждут в Украине. Это очень важно. Чтобы на сроки голосования того или иного закона в Украине влияли именно украинцы", - добавил Президент.

Напомним

Верховная Рада не поддержала в первом чтении законопроект, который устанавливает требования к членам конкурсной комиссии на избрание директора Бюро экономической безопасности Украины и обязательность применения полиграфа перед назначением на должность в ведомство. Его отправили на повторное чтение.