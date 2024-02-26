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Зеленский призвал парламент как можно быстрее принять закон о реформе БЭБ

Зеленский призвал парламент как можно быстрее принять закон о реформе БЭБ

Киев  •  УНН

26 февраля 2024, 12:21  •  15983 просмотра

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Зеленский призывает парламент как можно быстрее принять закон о реформировании Бюро экономической безопасности, чтобы дать больше уверенности бизнесу.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Верховную Раду как можно быстрее принять законопроект, который предусматривает реформирование Бюро экономической безопасности. Об этом Президент заявил во время выступления на форуме "Сделано в Украине", передает УНН.

Детали

Работаем над изменениями в наших институтах, чтобы дать больше уверенности бизнесу, в частности, Верховной Раде надо провести реформу Бюро экономической безопасности. Должны быть закрыты любые возможности государственных органов давить на бизнес. Работаем над этим

- сказал Зеленский.

Президент обратился к председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку, который присутствовал в зале, с призывом проголосовать за законопроект в ближайшее время.

"Очень хочется, чтобы закон был проголосован в ближайшее время. Все ждут. И очень важно, что все ждут в Украине. Это очень важно. Чтобы на сроки голосования того или иного закона в Украине влияли именно украинцы", - добавил Президент.

Напомним

Верховная Рада не поддержала в первом чтении законопроект, который устанавливает требования к членам конкурсной комиссии на избрание директора Бюро экономической безопасности Украины и обязательность применения полиграфа перед назначением на должность в ведомство. Его отправили на повторное чтение.

Павел Башинский

Павел Башинский

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Зеленський закликав парламент якнайшвидше прийняти закон про реформу БЕБ
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