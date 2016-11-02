Штаб Х.Клинтон назвал "плохим" опрос, который прогнозирует победу Д.Трамп
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Штаб кандидата на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон назвал "плохим" опрос, проведенный телеканалом ABC и газетой The Washington Post, по результатам которого соперник экс-госсекретаря миллиардер Дональд Трамп впервые с мая опередил ее, передает УНН со ссылкой на ТАСС .
"Жаль, но это не то, что мы сейчас наблюдаем, не то, как другие люди, вероятно, выражают свое отношение. Кажется, что-то с самой моделью произошло. Это плохой опрос", - сказали в штабе Х.Клинтон.
Согласно последним данным, за Д.Трампа на президентских выборах, намеченных на 8 ноября, в среднем готовы отдать голоса 46% опрошенных. Х.Клинтон намерены поддержать 45% респондентов.
По оценкам ABC и The Washington Post, в последний раз Д.Трамп опережал Х.Клинтон по популярности в мае. Основной причиной того, что республиканцу удалось вырваться вперед стало возобновление расследования ФБР по Х.Клинтон.
Как сообщал УНН, ФБР проводит предварительное расследование в отношении иностранных деловых связей бывшего менеджера кампании кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа Пола Манафорта, в частности - с Россией .