Штаб Х.Клинтон назвал "плохим" опрос, который прогнозирует победу Д.Трамп

"Жаль, но это не то, что мы сейчас наблюдаем, не то, как другие люди, вероятно, выражают свое отношение. Кажется, что-то с самой моделью произошло. Это плохой опрос", - сказали в штабе Х.Клинтон.

Согласно последним данным, за Д.Трампа на президентских выборах, намеченных на 8 ноября, в среднем готовы отдать голоса 46% опрошенных. Х.Клинтон намерены поддержать 45% респондентов.

По оценкам ABC и The Washington Post, в последний раз Д.Трамп опережал Х.Клинтон по популярности в мае. Основной причиной того, что республиканцу удалось вырваться вперед стало возобновление расследования ФБР по Х.Клинтон.

Как сообщал УНН, ФБР проводит предварительное расследование в отношении иностранных деловых связей бывшего менеджера кампании кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа Пола Манафорта, в частности - с Россией .