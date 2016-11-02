Штаб Х.Клінтон назвав "поганим" опитування, яке прогнозує перемогу Д.Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Штаб кандидата на пост президента США від Демократичної партії Хілларі Клінтон назвав “поганим” опитування, проведене телеканалом ABC і газетою The Washington Post, за результатами якого суперник екс-держсекретаря мільярдер Дональд Трамп вперше з травня випередив її, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“Шкода, але це не те, що ми зараз спостерігаємо, не те, як інші люди, ймовірно, висловлюють своє ставлення. Здається, щось з самою моделлю сталося. Це погане опитування”, — сказали у штабі Х.Клінтон.
Згідно з останніми даними, за Д.Трампа на президентських виборах, запланованих на 8 листопада, в середньому готові віддати голоси 46% опитаних. Х.Клінтон мають намір підтримати 45% респондентів.
За оцінками ABC і The Washington Post, в останній раз Д.Трамп випереджав Х.Клінтон за популярністю в травні. Основною причиною того, що республіканцеві вдалося вирватися вперед стало відновлення розслідування ФБР щодо Х.Клінтон.
Як повідомляв УНН, ФБР проводить попереднє розслідування щодо іноземних ділових зв'язків колишнього менеджера кампанії кандидата у президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа Пола Манафорта, зокрема - з Росією.