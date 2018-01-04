Штаб АТО: перемирие на Донбассе продержалось более 20 часов

"С начала суток, вдоль линии разграничения, зафиксировано 1 нарушение режима тишины со стороны противника. В полдень враг выпустил четыре мины 120-го калибра по защитникам Верхнеторецкого. Одновременно боевики вели огонь из стрелкового оружия и гранатометов. Украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что, учитывая то, что последний обстрел со стороны врага был зафиксирован вчера после обеда - "перемирие продержалось более 20 часов".

Напомним, за прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) не было зафиксировано потерь среди украинских военных.