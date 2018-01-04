Штаб АТО: перемир’я на Донбасі протрималося понад 20 годин
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. З початку доби російсько-терористичні збройні формування в порушення Мінських домовленостей 1 раз обстріляли із 120 мм міномету і стрілецької зброї позиції сил АТО під Верхньоторецьким. Про це на своїй сторінці у Facebook передає прес-центр штаб АТО, передає УНН.
“З початку доби, уздовж лінії розмежування, зафіксовано 1 порушення режиму тиші з боку противника. В обідню пору ворог випустив чотири міни 120-го калібру по оборонцях Верхньоторецького. Одночасно бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів. Українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали”, — йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що, враховуючи те, що останній обстріл з боку ворога був зафіксований учора після обіду — "перемир’я протрималося понад 20 годин".
Нагадаємо, протягом минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції (АТО) не було зафіксовано втрат серед українських військових.