Шпулька, Цикля, Пумба и Дзига: в приюте "Best Friends" живет более 1400 животных с именами, которые невозможно забыть
Киев • УНН
В Макаровском приюте "Best Friends" проживает более 1400 животных, нуждающихся в помощи. Каждый может стать опекуном животного, обеспечив его едой и лекарствами.
В пгт Макаров Киевской области работает приют "Best Friends", где проживает более 1400 животных — собак, кошек, лис и лошадей. Но первое, что привлекает внимание — это их имена.
Здесь живут: Шпулька, Цикля, Пумба, Бусик, Буба, Гринч, Дзига, Кленок, Кратос, Лелик, Мордастик, Плюша, Пупс, Смерека, Соник, Скуби-Ду, Толик, Улыбака, Февори, Яго, Яра.
А еще — Джусик, Ромашка, Филя, Глория, Стафи, Карамелька, Орео, Фокси, Ласточка, Триша, Буся, Твистер, Дроля, Жужа-дочь, Куша, Сорбонна, Гейл, Месяц, Матроскин, Киса, Донна, Флинт, Киви, Смешинка, Малыш, Чип, Прю, Лапка, Ляля, Бейли, Смайлик, Этна, Кеша, Тапа, Флора, Шоколадка, Стася, Тузик, Ника, Пират, Брейв, Сонька, Фаня, Хьюстон, Юппи.
Приют расположен в поселке городского типа Макаров Киевской области.
Сегодня здесь проживает:
• 900 собак;
• 400 кошек;
• а также 3 лисы и 4 лошади.
Приют функционирует как общественная организация и работает ежедневно без выходных. Его задача — давать шанс на жизнь тем, кого выбросили, ранили или просто забыли.
Как помочь? Станьте опекуном!
Каждый желающий может взять животное под опеку — не забирая его домой. Опекун финансирует еду, лекарства, бытовые нужды конкретного любимца, выбрав его на сайте.
Выбрать животное для опекунства
Что нужно сделать:
1. Перейдите по ссылке.
2. Выберите животное.
3. Нажмите "Стать опекуном".
4. Заполните форму — и представитель приюта с вами свяжется.
Опека — это шанс дать конкретному существу стабильность и тепло. Даже если оно останется жить в приюте, оно будет знать: оно — не одно.
Приют, выстоявший после авиаудара
В марте 2022 года приют "Best Friends" подвергся авиаудару: две российские бомбы уничтожили его полностью. Погибли 500 животных. Несмотря на это, команда продолжила работу и начала восстанавливать приют почти с нуля.
Подробнее — в материале УНН: "Шесть раз подвергался бомбардировке: судьба приюта неподалеку от Макарова"