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Шпулька, Цикля, Пумба и Дзига: в приюте "Best Friends" живет более 1400 животных с именами, которые невозможно забыть

Киев • УНН

 • 422 просмотра

В Макаровском приюте "Best Friends" проживает более 1400 животных, нуждающихся в помощи. Каждый может стать опекуном животного, обеспечив его едой и лекарствами.

Шпулька, Цикля, Пумба и Дзига: в приюте "Best Friends" живет более 1400 животных с именами, которые невозможно забыть

В пгт Макаров Киевской области работает приют "Best Friends", где проживает более 1400 животных — собак, кошек, лис и лошадей. Но первое, что привлекает внимание — это их имена.

Здесь живут: Шпулька, Цикля, Пумба, Бусик, Буба, Гринч, Дзига, Кленок, Кратос, Лелик, Мордастик, Плюша, Пупс, Смерека, Соник, Скуби-Ду, Толик, Улыбака, Февори, Яго, Яра.

А еще — Джусик, Ромашка, Филя, Глория, Стафи, Карамелька, Орео, Фокси, Ласточка, Триша, Буся, Твистер, Дроля, Жужа-дочь, Куша, Сорбонна, Гейл, Месяц, Матроскин, Киса, Донна, Флинт, Киви, Смешинка, Малыш, Чип, Прю, Лапка, Ляля, Бейли, Смайлик, Этна, Кеша, Тапа, Флора, Шоколадка, Стася, Тузик, Ника, Пират, Брейв, Сонька, Фаня, Хьюстон, Юппи.

Приют расположен в поселке городского типа Макаров Киевской области.

Сегодня здесь проживает:

• 900 собак;

• 400 кошек;

• а также 3 лисы и 4 лошади.

Приют функционирует как общественная организация и работает ежедневно без выходных. Его задача — давать шанс на жизнь тем, кого выбросили, ранили или просто забыли.

Как помочь? Станьте опекуном!

Каждый желающий может взять животное под опеку — не забирая его домой. Опекун финансирует еду, лекарства, бытовые нужды конкретного любимца, выбрав его на сайте.

 Выбрать животное для опекунства

Что нужно сделать:

1. Перейдите по ссылке.

2. Выберите животное.

3. Нажмите "Стать опекуном".

4. Заполните форму — и представитель приюта с вами свяжется.

Опека — это шанс дать конкретному существу стабильность и тепло. Даже если оно останется жить в приюте, оно будет знать: оно — не одно.

Приют, выстоявший после авиаудара

В марте 2022 года приют "Best Friends" подвергся авиаудару: две российские бомбы уничтожили его полностью. Погибли 500 животных. Несмотря на это, команда продолжила работу и начала восстанавливать приют почти с нуля.

Подробнее — в материале УНН: "Шесть раз подвергался бомбардировке: судьба приюта неподалеку от Макарова"

Лилия Подоляк

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