Шість разів зазнавав бомбардування: доля притулку неподалік Макарова, де люди продовжують надавати допомогу тваринам

До початку війни у ​​притулку було понад 840 собак, з яких 68 цуценят, 246 котів, а також лисиці, єнотоподібні собаки, коні, козел та ворони.

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«З 68 цуценят залишилося двоє, решта згоріли у вольєрі, коли нас вдруге бомбили і нікого не було на території. З котів залишилося не більше ніж 30... Собак загинуло близько сотні», - розповіла Крістіна.

Крістіна розповіла про авіаудар, що стався увечері 1 березня. Тоді вона та працівники притулку були на його території. Авіаудари наносилися на всі околиці, але притулок став чи не головною ціллю. Крістіна, що була у вагончику, дивом врятувалася від уламків скинутої бомби. Але у притулку почалася пожежа. Спроби врятувати охоплені вогнем клітки та загасити полум'я були практично безуспішними. Чоловік Крістіни, який також працює в притулку, врятував багатьох тварин, відкривши палаючі клітки. Викликали пожежників, але через бомбардування, що тривало, приїхати ті не змогли. Вогонь все ж таки погас, але завдав непоправних руйнувань.

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Попри те, що обстановка на околицях Макарова була напруженою мало не з першого дня активного вторгнення, Крістіна та її чоловік, які керували притулком «Бест Френдс», не покинули тварин, а намагалися вберегти їх і прогодувати.

Наразі притулок намагаються відновити. Частину хворих тварин вдалося відправити до Польщі, але ті з хвостатих, хто залишився, потребують допомоги.

«Відновлення вольєрів, поки будуватимемо нові, закупівля вагончиків-побутівок для проживання робітників. Садові тачки, лопати, відра, шланги поливальні. І, звичайно ж, сухі корми», - розповіла Крістіна про потреби притулку.

У «Бест Френдс» можна і приїхати. Але тільки треба погодити візит із Крістіною. Усю інформацію можна отримати на сторінці притулку в Instagram.