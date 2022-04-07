Шесть раз подвергся бомбежке: судьба приюта неподалеку Макарова, где люди продолжают оказывать помощь животным

До начала войны в приюте было более 840 собак, из которых 68 щенков, 246 котов, а также лисы, енотовидные собаки, лошади, козел и вороны.

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«Из 68 щенков осталось двое, остальные сгорели в вольере, когда нас второй раз бомбили и никого не было на территории. Из котов осталось не более 30... Собак погибло около сотни», - рассказала Кристина.

Кристина рассказала об авиаударе, произошедшем вечером 1 марта. Тогда она и работники приюта были на его территории. Авиаудары наносились по всем окрестностям, но приют стал едва ли не главной целью. Кристина, находившаяся в вагончике, чудом спаслась от осколков сброшенной бомбы. Но в приюте начался пожар. Попытки спасти охваченные огнем клетки и потушить пламя были практически безуспешными. Муж Кристины, также работающий в приюте, спас многих животных, открыв пылающие клетки. Вызвали пожарных, но из-за продолжавшейся бомбардировки, приехать те не смогли. Огонь все же потух, но нанес непоправимые разрушения.

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Несмотря на то, что обстановка в окрестностях Макарова была напряженной чуть ли не с первого дня активного вторжения, Кристина и ее муж, руководящие приютом «Бест Френдс», не покинули животных, а старались уберечь их и прокормить.

Сейчас приют пытаются восстановить. Часть больных животных удалось отправить в Польшу, но те из хвостатых, кто остался нуждаются в помощи.

«Восстановление вольеров, пока будем строить новые, закупка вагончиков-бытовок для проживания рабочих. Садовые тачки, лопаты, вёдра, шланги поливочные. И конечно же сухие корма», - рассказала Кристина о нуждах приюта.

В «Бест Френдс» можно и приехать. Но только нужно согласовать визит с Кристиной. Всю информацию можно получить на страничке приюта в Instagram.