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Макрон, Туск, Стармер і Мерц прибули до Києва на зустріч "коаліції охочих"
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Financial Times

Grand Theft Auto

Шпулька, Цикля, Пумба і Дзига: у притулку "Best Friends" живе понад 1400 тварин з іменами, які неможливо забути

Київ • УНН

 • 302 перегляди

У Макарівському притулку "Best Friends" мешкає понад 1400 тварин, які потребують допомоги. Кожен може стати опікуном тварини, забезпечивши її їжею та ліками.

Шпулька, Цикля, Пумба і Дзига: у притулку "Best Friends" живе понад 1400 тварин з іменами, які неможливо забути

У смт Макарів Київської області працює притулок "Best Friends", де мешкає понад 1400 тварин — собак, котів, лисиць і коней. Та перше, що привертає увагу — це їхні імена.

Тут живуть: Шпулька, Цикля, Пумба, Бусік, Буба, Грінч, Дзига, Кленок, Кратос, Льолік, Мордастік, Плюша, Пупс, Смерека, Сонік, Скубі-Ду, Толік, Улибака, Феворі, Яго, Яра.

А ще — Джусік, Ромашка, Філя, Глорія, Стафі, Карамелька, Орео, Фоксі, Ласточка, Тріша, Буся, Твістер, Дроля, Жужа-донька, Куша, Сорбона, Гейл, Місяць, Матроскін, Кіса, Донна, Флінт, Ківі, Смішинка, Малюк, Чіп, Прю, Лапка, Ляля, Бейлі, Смайлік, Етна, Кеша, Тапа, Флора, Шоколадка, Стася, Тузік, Ніка, Пірат, Брейв, Сонька, Фаня, Хьюстон, Юппі.

Притулок розташований у селищі міського типу Макарів Київської області.

Сьогодні тут мешкає:

• 900 собак;

• 400 котів;

• а також 3 лисиці та 4 коні.

Притулок функціонує як громадська організація і працює щодня без вихідних. Його завдання — давати шанс на життя тим, кого викинули, поранили чи просто забули.

Як допомогти? Станьте опікуном!

Кожен охочий може взяти тварину під опіку — не забираючи її додому. Опікун фінансує їжу, ліки, побутові потреби конкретного улюбленця, обравши його на сайті.

 Обрати тварину для опікунства

Що потрібно зробити:

1. Перейдіть за посиланням.

2. Оберіть тварину.

3. Натисніть "Стати опікуном".

4. Заповніть форму — і представник притулку з вами зв’яжеться.

Опіка — це шанс дати конкретній істоті стабільність і тепло. Навіть якщо вона залишиться жити в притулку, вона буде знати: вона — не одна.

Притулок, що вистояв після авіаудару

У березні 2022 року притулок "Best Friends" зазнав авіаудару: дві російські бомби знищили його повністю. Загинули 500 тварин. Попри це, команда продовжила роботу і почала відбудовувати притулок майже з нуля.

Детальніше — в матеріалі УНН: "Шість разів зазнавав бомбардування: доля притулку неподалік Макарова"

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