шойгу заявил, что рф передала беларуси "Искандер-М". Он может нести ядерное вооружение

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Киев • УНН

 • 1032738 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Министр обороны рф сергей шойгу сообщил, что с 3 апреля на одном из российских полигонов начали обучать белорусских военных применению "Искандера" для "защиты Союзного государства". Такой оперативно-тактический ракетный комплекс белоруси, по словам шойгу, передали. Текст выступления с совещания распространило мо рф, передает УНН.

Цитата

"Вооруженным силам беларуси передан оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М». Он может использовать ракеты, как в обычном, так и в ядерном исполнении. С 3 апреля на одном из российских полигонов начато обучение белорусских расчетов порядку его применения для защиты Союзного государства", - сказал шойгу.

Также шойгу заявил, что "часть белорусских самолетов штурмовой авиации получили способность наносить удары по объектам противника средствами поражения в ядерном оснащении".

Напомним

Российский диктатор владимир путин заявил, что рф 1 июля заканчивает строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия в беларуси и уже передала белорусской армии ракетный комплекс "Искандер", способный нести такое оружие.

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