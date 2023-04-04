шойгу заявил, что рф передала беларуси "Искандер-М". Он может нести ядерное вооружение

Цитата

"Вооруженным силам беларуси передан оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М». Он может использовать ракеты, как в обычном, так и в ядерном исполнении. С 3 апреля на одном из российских полигонов начато обучение белорусских расчетов порядку его применения для защиты Союзного государства", - сказал шойгу.

Также шойгу заявил, что "часть белорусских самолетов штурмовой авиации получили способность наносить удары по объектам противника средствами поражения в ядерном оснащении".

Напомним

Российский диктатор владимир путин заявил, что рф 1 июля заканчивает строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия в беларуси и уже передала белорусской армии ракетный комплекс "Искандер", способный нести такое оружие.