шойгу заявив, що рф передала білорусі "Іскандер-М". Він може нести ядерне озброєння
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Міністр оборони рф сергій шойгу повідомив, що з 3 квітня на одному з російських полігонів почали навчати білоруських військових застосуванню "Іскандеру" для "захисту Союзної держави". Такий оперативно-тактичний ракетний комплекс білорусі, за словами шойгу, передали. Текст виступу з наради поширило мо рф, передає УНН.
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"Збройним силам білорусі передано оперативно-тактичний ракетний комплекс «Іскандер-М». Він може використовувати ракети як у звичайному, так і в ядерному виконанні. З 3 квітня на одному з російських полігонів розпочато навчання білоруських розрахунків порядку його застосування для захисту Союзної держави", - сказав шойгу.
Також шойгу заявив, що "частина білоруських літаків штурмової авіації отримали здатність завдавати ударів по об'єктах супротивника засобами поразки в ядерному оснащенні".
Нагадаємо
Російський диктатор володимир путін заявив, що рф 1 липня закінчує будівництво спеціального сховища для тактичної ядерної зброї у білорусі та вже передала білоруській армії ракетний комплекс "Іскандер", здатний нести таку зброю.