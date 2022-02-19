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Шольц в очередной раз заявил, что Германия не будет поставлять оружие Украине

Шольц в очередной раз заявил, что Германия не будет поставлять оружие Украине

Киев • УНН

 • 27098 просмотра

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц снова заявил о том, что Германия не будет поставлять оружие Украине, однако напомнил, что ФРГ оказывает и будет оказывать финансовую поддержку Киеву. Об этом Шольц заявил во время выступления на конференции безопасности в Мюнхене, передает корреспондент УНН.

Цитата

"У Германии очень строгие правила контроля над экспортом вооружений. Если обратить на них внимание, то такие поставки со стороны Германии были невозможны", - заявил он.

Детали

В то же время Шольц добавил, что Германия с 2014 года оказывает финансовую помощь Украине и намерена продолжать это делать для стабилизации ситуации в стране.

Добавим

Днем ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Германия не может поставлять оружие Украине как военную поддержку, поскольку это связано с ролью Берлина во Второй мировой войне.

В январе стало известно, что Германия отказалась поставлять Украине оборонительное оружие.

В то же время, как утверждает Министерство иностранных дел Украины, Киев не теряет надежды договориться об этом с Берлином.

Украина получила официальное письмо относительно намерения Германии передать ей 5000 шлемов.

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