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Шольц вкотре заявив, що Німеччина не постачатиме зброю Україні

Шольц вкотре заявив, що Німеччина не постачатиме зброю Україні

Київ • УНН

 • 27100 перегляди

КИЇВ. 19 лютого. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц знову заявив про те, що Німеччина не постачатиме зброю Україні, однак нагадав, що ФРН надає і надаватиме фінансову підтримку Києву. Про це Шольц заявив під час виступу на конференції безпеки в Мюнхені, передає кореспондент УНН.

Цитата

"У Німеччині дуже суворі правила контролю над експортом озброєнь. Якщо звернути на них увагу, то такі поставки з боку Німеччини були неможливі", - заявив він.

Деталі

У той же час Шольц додав, що Німеччина з 2014 року надає фінансову допомогу Україні і має намір продовжувати це робити для стабілізації ситуації в країні.

Додамо

Днем раніше міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Німеччина не може постачати зброю Україні як військову підтримку, оскільки це пов'язано з роллю Берліна у Другій світовій війні.

У січні стало відомо, що Німеччина відмовилася постачати Україні оборонну зброю.

У той же час, як стверджує Міністерство закордонних справ України, Київ не втрачає надії домовитися про це з Берліном.

Україна отримала офіційний лист щодо наміру Німеччини передати їй 5000 шоломів.

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