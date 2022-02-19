Шольц вкотре заявив, що Німеччина не постачатиме зброю Україні

КИЇВ. 19 лютого. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц знову заявив про те, що Німеччина не постачатиме зброю Україні, однак нагадав, що ФРН надає і надаватиме фінансову підтримку Києву. Про це Шольц заявив під час виступу на конференції безпеки в Мюнхені, передає кореспондент УНН.