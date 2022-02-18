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Германия не будет поставлять оружие Украине: глава МИД назвала причину

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 февраля. УНН. Германия не может поставлять оружие Украине как военную поддержку. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что это связано с ролью Берлина во Второй мировой войне, передает корреспондент УНН.

Детали

Бербок поддержала решение Германии не поставлять Украине оружие.

По ее словам, Германия и без этого "остается величайшим донором".

"В этом наша сила - мы стоим все вместе, но используем разные роли поддержки, с нашими разными историями. Пока не время менять курс Берлина в вопросе поставки вооружения Украине", - отметила Бербок.

Добавим

В январе стало известно, что Германия отказалась поставлять Украине оборонительное оружие.

В то же время, как утверждает Министерство иностранных дел Украины, Киев не теряет надежды договориться об этом с Берлином.

Украина получила официальное письмо относительно намерения Германии передать ей 5000 шлемов.

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