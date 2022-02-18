Німеччина не постачатиме зброю Україні: глава МЗС назвала причину
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Німеччина не може постачати зброю Україні як військову підтримку. Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час Мюнхенської безпекової конференції заявила, що це пов'язано з роллю Берліна у Другій світовій війні, передає кореспондент УНН.
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Бербок підтримала рішення Німеччини не постачати Україні зброю.
За її словами, Німеччина і без цього "залишається найбільшим донором".
"У цьому наша сила – ми стоїмо всі разом, але використовуємо різні ролі підтримки, з нашими різними історіями. Наразі не час міняти курс Берліна у питанні постачання озброєння Україні", – зазначила Бербок.
Додамо
У січні стало відомо, що Німеччина відмовилася постачати Україні оборонну зброю.
Водночас, як стверджує Міністерство закордонних справ України, Київ не втрачає надії домовитись про це з Берліном.
Україна отримала офіційного листа щодо наміру Німеччини передати їй 5000 шоломів.