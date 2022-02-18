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Німеччина не постачатиме зброю Україні: глава МЗС назвала причину

Німеччина не постачатиме зброю Україні: глава МЗС назвала причину

Київ • УНН

 • 19429 перегляди

КИЇВ. 18 лютого. УНН. Німеччина не може постачати зброю Україні як військову підтримку. Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час Мюнхенської безпекової конференції заявила, що це пов'язано з роллю Берліна у Другій світовій війні, передає кореспондент УНН.

Деталі

Бербок підтримала рішення Німеччини не постачати Україні зброю.

За її словами, Німеччина і без цього "залишається найбільшим донором".

"У цьому наша сила – ми стоїмо всі разом, але використовуємо різні ролі підтримки, з нашими різними історіями. Наразі не час міняти курс Берліна у питанні постачання озброєння Україні", – зазначила Бербок.

Додамо

У січні стало відомо, що Німеччина відмовилася постачати Україні оборонну зброю.

Водночас, як стверджує Міністерство закордонних справ України, Київ не втрачає надії домовитись про це з Берліном.

Україна отримала офіційного листа щодо наміру Німеччини передати їй 5000 шоломів.

Українські Національні Новини

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