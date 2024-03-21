Шольц высказался относительно использования прибылей от замороженных активов рф для вооружения Украины

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
olaf-sholtsОлаф Шольц
vengriyaВенгрия
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
  •  55973 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Эксклюзив
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
  •  101381 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

Эксклюзив
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
  •  102887 просмотра

Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп

Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
  •  130800 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
  •  127719 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
20 марта 2024, 08:50  •  141370 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
19 марта 2024, 19:59  •  145150 просмотра

Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

Эксклюзив
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
19 марта 2024, 16:17  •  133476 просмотра

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

Эксклюзив
Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
19 марта 2024, 11:51  •  128374 просмотра

Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"
19 марта 2024, 08:24  •  125531 просмотра

Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"

Новости по теме
Шольц высказался относительно использования прибылей от замороженных активов рф для вооружения Украины

Шольц высказался относительно использования прибылей от замороженных активов рф для вооружения Украины

  •  12802 просмотра
россияне распространяют фейки о новом наступлении на Слобожанщину и Черниговщину

россияне распространяют фейки о новом наступлении на Слобожанщину и Черниговщину

  •  11381 просмотра
Одиозного экс министра образования табачника заочно приговорили к 15 годам тюрьмы и конфисковали имущество

Одиозного экс министра образования табачника заочно приговорили к 15 годам тюрьмы и конфисковали имущество

  •  10305 просмотра
Раннее выявление болезни Паркинсона: новый тест поможет не ждать симптомов годами

Раннее выявление болезни Паркинсона: новый тест поможет не ждать симптомов годами

  •  11207 просмотра
В Николаеве прогремел взрыв

В Николаеве прогремел взрыв

  •  14656 просмотра
Рада передала администрирование ЕСВ Пенсионному фонду

Рада передала администрирование ЕСВ Пенсионному фонду

  •  13021 просмотра
В боях за Киевщину была определена судьба Украины – Зеленский почтил память воинов, павших в битве за Мощун

В боях за Киевщину была определена судьба Украины – Зеленский почтил память воинов, павших в битве за Мощун

  •  15458 просмотра
В бундестаге предупредили о последствиях замораживания войны в Украине

В бундестаге предупредили о последствиях замораживания войны в Украине

  •  13018 просмотра
В Крыму слышали звуки взрывов, сообщают о перекрытом "Крымском мосту"

В Крыму слышали звуки взрывов, сообщают о перекрытом "Крымском мосту"

  •  11608 просмотра
Мошенники рассылают фейковые сообщения украинцам якобы от имени monobank - ГПД

Мошенники рассылают фейковые сообщения украинцам якобы от имени monobank - ГПД

  •  11486 просмотра

Популярные

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

  •  111959 просмотра
Массированная ракетная атака рф на Киев: в ГСЧС показали последствия

Массированная ракетная атака рф на Киев: в ГСЧС показали последствия

  •  53553 просмотра
12 человек пострадали в результате ракетного удара рф по Киеву - КГВА

12 человек пострадали в результате ракетного удара рф по Киеву - КГВА

  •  47864 просмотра
Количество пострадавших в Киеве увеличилось до 10 человек

Количество пострадавших в Киеве увеличилось до 10 человек

  •  40555 просмотра
В Киеве в результате ракетной атаки восемь пострадавших в результате ракетной атаки

В Киеве в результате ракетной атаки восемь пострадавших в результате ракетной атаки

  •  56261 просмотра

Публикации

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
Эксклюзив

  •  101381 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

  •  111959 просмотра
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

  •  146926 просмотра
Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

20 марта 2024, 10:44  •  177691 просмотра
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
Эксклюзив

18 марта 2024, 18:47  •  277829 просмотра

Шольц высказался относительно использования прибылей от замороженных активов рф для вооружения Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц высказался относительно использования прибылей от замороженных российских активов для закупки оружия и боеприпасов для оборонной борьбы Украины против российского вторжения.

Война •   •  12802 просмотра
Шольц высказался относительно использования прибылей от замороженных активов рф для вооружения Украины

россияне распространяют фейки о новом наступлении на Слобожанщину и Черниговщину

россияне распространяют дезинформацию о возможном новом наступлении с севера на Украину, но украинские власти отрицают такие планы и заявляют, что ситуация контролируется и никаких неожиданностей не ожидается.

Война •   •  11381 просмотра
россияне распространяют фейки о новом наступлении на Слобожанщину и Черниговщину

Одиозного экс министра образования табачника заочно приговорили к 15 годам тюрьмы и конфисковали имущество

Экс-министр дмитрий табачник получил 15 лет лишения свободы заочно. Еще один чиновник времен януковича, дмитрий ворона, получил 12 лет. Оба осуждены за государственную измену, пособничество государству-агрессору и нарушение законов военного времени, при этом их активы на сумму более 200 миллионов гривен были конфискованы.

Криминал и ЧП •   •  10305 просмотра
Одиозного экс министра образования табачника заочно приговорили к 15 годам тюрьмы и конфисковали имущество

Раннее выявление болезни Паркинсона: новый тест поможет не ждать симптомов годами

Новый тест на биопсию кожи может точно выявить аномальный белок альфа-синуклеин у 93% людей с болезнью Паркинсона, что позволяет проводить раннюю диагностику на основе биологических данных, а не ждать появления симптомов в течение многих лет.

Здоровье •   •  11207 просмотра
Раннее выявление болезни Паркинсона: новый тест поможет не ждать симптомов годами

В Николаеве прогремел взрыв

В Николаеве произошел взрыв, в области раздавалась воздушная тревога.

Общество •   •  14656 просмотра
В Николаеве прогремел взрыв

Рада передала администрирование ЕСВ Пенсионному фонду

Верховная Рада приняла закон, передающий администрирование единого социального взноса от налоговых органов Пенсионному фонду Украины.

Экономика •   •  13021 просмотра
Рада передала администрирование ЕСВ Пенсионному фонду

В боях за Киевщину была определена судьба Украины – Зеленский почтил память воинов, павших в битве за Мощун

В боях за Мощун и Киевскую область была решена судьба Украины и ее столицы, где героизм украинских солдат и подлость российского врага стали очевидны всему миру.

Война •   •  15458 просмотра
В боях за Киевщину была определена судьба Украины – Зеленский почтил память воинов, павших в битве за Мощун

В бундестаге предупредили о последствиях замораживания войны в Украине

Депутат Бундестага и лидер партии зеленых Омид Нурипур предупредил, что замораживание войны на Украине поможет россии, поскольку Украина заслуживает возвращения своих территорий и определения своего собственного будущего как независимого государства.

Война •   •  13018 просмотра
В бундестаге предупредили о последствиях замораживания войны в Украине

В Крыму слышали звуки взрывов, сообщают о перекрытом "Крымском мосту"

Во временно оккупированном Крыму слышны взрывы, после того, как сообщается, был перекрыт так называемый "Крымский мост".

Война •   •  11608 просмотра
В Крыму слышали звуки взрывов, сообщают о перекрытом "Крымском мосту"

Мошенники рассылают фейковые сообщения украинцам якобы от имени monobank - ГПД

Украинцы получают сообщения от мошенников, выдающих себя за службу поддержки monobank, которые пытаются получить данные клиентов и завладеть средствами путем незаконных действий.

Общество •   •  11486 просмотра
Мошенники рассылают фейковые сообщения украинцам якобы от имени monobank - ГПД