Шольц высказался относительно использования прибылей от замороженных активов рф для вооружения Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц высказался относительно использования прибылей от замороженных российских активов для вооружения Украины. Об этом он сказал в четверг по прибытию на саммит ЕС, пишет УНН.

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Он прокомментировал вопрос использования сверхприбылей от замороженных активов россии. "Речь идет о прибыли, которую можно использовать, которая никому не принадлежит и поэтому также может использоваться Европейским Союзом", - отметил канцлер ФРГ.

И, с моей точки зрения, их, безусловно, следует использовать в первую очередь для возможности приобретения оружия и боеприпасов, которые нужны Украине для оборонительной борьбы - указал Шольц.

Говоря о вопросах вооружения, он сказал, что "это большая тема, которую мы хотим рассмотреть сегодня снова, но я думаю, что она будет рассмотрена с большим согласием".

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