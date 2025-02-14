Шольц призывает признать войну в Украине чрезвычайной для безопасности Германии

Шольц заявил, что война в Украине должна быть признана чрезвычайной для безопасности страны. Об этом сообщает канцлер Германии Олаф Шольц, передает УНН.

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Канцлер Германии подчеркнул, что этот вопрос требует немедленных изменений в политике безопасности Германии. По его словам, поддержка Украины больше не должна осуществляться за счет других приоритетов государства.

Шольц подчеркнул важность принятия Бундестагом постановления, которое классифицирует войну РФ против Украины как чрезвычайную ситуацию в соответствии с Конституцией Германии. Канцлер отметил, что в случае поражения Украины последствия могут быть значительно серьезнее для Европы и Германии, чем в случае ее победы.

Кроме этого, он призвал к более активным инвестициям в оборонную промышленность Европы и углублению дискуссии о развитии европейской безопасности. В своей речи Шольц подчеркнул, что укрепление оборонных возможностей Германии должно стать приоритетом в новых условиях геополитической ситуации.

Напомним

Тем временем, на международной арене продолжаются переговоры по урегулированию войны. Келлог прокомментировал роль европейских стран в дипломатических процессах. Он отметил, что лидеры Европы могут инициировать разговоры с Вашингтоном для координации действий в урегулировании конфликта. Американский представитель подчеркнул открытость президента США к общению и отметил необходимость более активного участия европейских партнеров в этом процессе.

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