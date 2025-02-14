Шольц закликає визнати війну в Україні надзвичайною для безпеки Німеччини

Шольц заявив, що війна в Україні має бути визнана надзвичайною для безпеки країни. Про це повідомляє канцлер Німеччини Олаф Шольц, передає УНН.

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Канцлер Німеччини підкреслив, що це питання вимагає негайних змін у політиці безпеки Німеччини. За його словами, підтримка України більше не повинна здійснюватися за рахунок інших пріоритетів держави.

Шольц наголосив на важливості ухвалення Бундестагом постанови, яка класифікує війну рф проти України як надзвичайну ситуацію відповідно до Конституції Німеччини. Канцлер зазначив, що у разі поразки України наслідки можуть бути значно серйознішими для Європи та Німеччини, ніж у разі її перемоги.

Окрім цього, він закликав до більш активних інвестицій у оборонну промисловість Європи та поглиблення дискусії щодо розвитку європейської безпеки. У своїй промові Шольц підкреслив, що зміцнення оборонних можливостей Німеччини має стати пріоритетом у нових умовах геополітичної ситуації.

Нагадаємо

Тим часом, на міжнародній арені тривають переговори з урегулювання війни. Келлог прокоментував роль європейських країн у дипломатичних процесах. Він зауважив, що лідери Європи можуть ініціювати розмови з Вашингтоном для координації дій у врегулюванні конфлікту. Американський представник підкреслив відкритість президента США до спілкування та наголосив на необхідності активнішої участі європейських партнерів у цьому процесі.

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