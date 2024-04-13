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Шольц: нам еще долго придется поставлять в Украину оружие и боеприпасы
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что быстро стало понятно, что это не будет короткая война, и поставлять оружие и боеприпасы Украине придется еще долго.
В оккупированной Керчи сообщили о работе российской ПВО, перекрывали движение по Крымскому мосту
По сообщениям местных телеграм-каналов и СМИ, российские системы противовоздушной обороны работали возле Крымского моста в Керчи, его временно перекрывали для движения транспорта.
Электроснабжение до сих пор ограничивают в Харьковской области и в Кривом Роге, в Польшу передавали излишки электричества - Минэнерго
Было ограничено потребление электроэнергии в Харьковской области и для промышленности в Кривом Роге, производство электроэнергии из возобновляемых источников также было ограничено, а излишки электроэнергии передавались в Польшу.
Новый закон о мобилизации: министр заявил, что полиция не будет выдавать повестки, это работа ТЦК
Полиция не будет выполнять функции ТЦК, а лишь будет доставлять к ним тех, кто получил повестку и не пришел, согласно новому закону о мобилизации, указано министром внутренних дел Игорем Клименко.
В оккупированном Луганске сообщают о взрывах: что известно
Взрывы произошли возле машиностроительного завода во временно оккупированном городе Луганск на востоке Украины.
Свитолина обыграла соперницу из Румынии: Украина ведет в счете после первого дня в квалификации Кубка Билли Джин Кинг
Украина ведет в счете против Румынии после первого дня в квалификации Кубка Билли Джин Кинг по теннису, в котором Элина Свитолина и Леся Цуренко выиграли свои одиночные матчи.
В Нидерландах лидер крайнеправой партии раскритиковал предоставление новой помощи Украине
Нидерланды выделили 1 миллиард евро на военную помощь Украине и 400 миллионов евро на ее восстановление, что возмутило нидерландского политика Герта Вилдерса.
Богдановка на Бахмутском направлении сейчас под контролем Сил обороны, продолжаются интенсивные бои за населенный пункт - Минобороны
На Бахмутском направлении продолжаются интенсивные бои за Богдановку: штурмовые группы противника пробились на северные окраины города, который сейчас находится под контролем Украины, сообщили в Минобороны.
Сырский: ситуация на восточном фронте существенно обострилась, переброшены дополнительные резервы
Ситуация на восточном фронте значительно обострилась, враг активизировал наступление и активно атакует позиции, что побуждает к принятию решений об усилении обороны средствами радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны, пополнении запасов беспилотников и противотанковых ракет, а также переброске дополнительных резервов.
МИД разрабатывает стратегию в отношении украинцев за рубежом
Министерство иностранных дел Украины готовит комплексную стратегию и план действий по взаимодействию с украинцами, проживающими за рубежом, направленную на сохранение их украинской идентичности.