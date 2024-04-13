Шольц: нам еще долго придется поставлять в Украину оружие и боеприпасы

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что поставлять Украине вооружение и боеприпасы придется еще долго, указав, что быстро стало понятно, что это не будет короткая война. Об этом заявил он в интервью немецкому изданию taz, обнародованном 12 апреля, пишет УНН.

Я всегда говорил, что россия не должна выиграть эту войну. И быстро стало понятно, что это не будет короткая война. Нам еще долго придется поставлять в Украину оружие и боеприпасы - сказал Шольц.

Канцлер ФРГ также сообщил, что в последний раз говорил с российским президентом владимиром путиным в декабре 2022 года.

"Такие разговоры полезны, когда вы чувствуете, что можете изменить ситуацию. Российская война сейчас говорит против этого. В прошлом я имел несколько разговоров с путиным, которые иногда воспринимались критически. И я не исключаю дальнейших дискуссий в будущем. По инициативе украинского правительства предпринимаются дипломатические усилия на уровне советников по национальной безопасности, в которые входят и страны глобального Юга - это важно", - отметил Шольц.

На вопрос, когда был бы смысл снова поговорить с путиным, канцлер отметил: "Когда придет время".

На уточняющий вопрос, когда это, Шольц сказал: "В любом случае, когда россия поймет, что навязанного мира не будет, а путин поймет, что ему придется отказаться от своей кампании и вывести войска".

Ряд стран, включая Украину, обсуждают, как достичь мирной договоренности - Шольц