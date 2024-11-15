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Шольц и путин планируют первый за почти два года телефонный разговор - Bloomberg

Шольц и путин планируют первый за почти два года телефонный разговор - Bloomberg

Киев  •  УНН

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Канцлер Германии Олаф Шольц планирует поговорить с путиным по телефону в пятницу.

Канцлер Германии Олаф Шольц и российский диктатор владимир путин планируют провести телефонный разговор в пятницу, со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Этот разговор станет первым прямым общением между Шольцем и путиным почти за два года.

Шольц готов к переговорам с путиным "в скором времени", но выдвигает важное условие11 нояб. 2024, 08:30 • 36525 просмотров

Отмечается, что разговор должен состояться в момент "неопределенности относительно поддержки со стороны западных союзников", которая "растет перед возвращением Дональда Трампа в Белый дом в следующем году". Германия, как указывает издание, является вторым по величине сторонником Украины после США и пообещала миллиарды евро дополнительной помощи.

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Некоторые европейские чиновники обращаются к уходящей администрации Байдена с последними призывами укрепить позиции Киева до окончания президентского срока в январе. Трамп, который вступает в должность 20 января, заявил, что будет добиваться быстрого соглашения между Киевом и москвой, что вызвало беспокойство в Европе, что такое соглашение будет невыгодным для Украины.

Европа просит Байдена усилить поддержку Украины до прихода Трампа - Bloomberg14 нояб. 2024, 13:09 • 26815 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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