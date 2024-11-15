Шольц и путин планируют первый за почти два года телефонный разговор - Bloomberg
Киев • УНН
Канцлер Германии Олаф Шольц планирует поговорить с путиным по телефону в пятницу.
Канцлер Германии Олаф Шольц и российский диктатор владимир путин планируют провести телефонный разговор в пятницу, со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией, сообщает Bloomberg, пишет УНН.
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Этот разговор станет первым прямым общением между Шольцем и путиным почти за два года.
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