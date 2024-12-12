Шольц готов к новым переговорам с путиным

Несмотря на безрезультатный телефонный разговор с российским диктатором владимиром путиным, канцлер Германии Олаф Шольц готов к дальнейшим переговорам с ним, сообщает немецкое издание RND, пишет УНН.

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"Это было разочарованием, - сказал канцлер ФРГ в ежегодном обзоре телекомпании RTL, - потому что он просто еще раз рассказал все свои формулы".

Тем не менее, телефонный звонок был необходим, чтобы дать понять путину, что он не может надеяться, что поддержка Германией Украины ослабнет, и попросить его, "что он также должен вывести войска, чтобы можно было создать основу для мирного развития", пояснил Шольц. "И это необходимо сделать, и я сделаю это снова. Но не стоит питать по этому поводу иллюзий", - сказал он.

Дополнение

Шольц позвонил путину по собственной инициативе в середине ноября - впервые с декабря 2022 года. Это вызвало критику со стороны соседей россии из ЕС.

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