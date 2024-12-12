Шольц готов к новым переговорам с путиным

ukenru
Эксклюзив
Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес
 • 123145 просмотра

Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес

Эксклюзив
Новогодний стол в этом году подорожает ориентировочно на 15-17%
 • 118375 просмотра

Новогодний стол в этом году подорожает ориентировочно на 15-17%

Эксклюзив
Урок усвоен. "Мама АРМА" Дума не хочет повторить судьбу генпрокурора Костина в скандале с фиктивной инвалидностью
 • 139619 просмотра

Урок усвоен. "Мама АРМА" Дума не хочет повторить судьбу генпрокурора Костина в скандале с фиктивной инвалидностью

Эксклюзив
Бесплатная стоматология в Броварах: как работает программа для льготных категорий
 • 118871 просмотра

Бесплатная стоматология в Броварах: как работает программа для льготных категорий

Эксклюзив
Ограничения на переводы до 50 тыс. грн: эксперт объяснил, как это изменит финансовые операции в Украине
 • 108430 просмотра

Ограничения на переводы до 50 тыс. грн: эксперт объяснил, как это изменит финансовые операции в Украине

В Киеве и области проводятся обыски на объектах Укрзализныци: возможны задержки движения поездов
 • 107022 просмотра

В Киеве и области проводятся обыски на объектах Укрзализныци: возможны задержки движения поездов

Эксклюзив
Участники фармрынка против скандальных правок в законопроект, которые приведут к подорожанию лекарств: отрасль бьет тревогу
 • 159372 просмотра

Участники фармрынка против скандальных правок в законопроект, которые приведут к подорожанию лекарств: отрасль бьет тревогу

Эксклюзив
Размещение иностранных войск в Украине: какие форматы рассматриваются
 • 125606 просмотра

Размещение иностранных войск в Украине: какие форматы рассматриваются

Эксклюзив
В Броварах планируют бесплатно обеспечить громаду 50 креслами колесными: формируется запрос в города-побратимы
 • 129818 просмотра

В Броварах планируют бесплатно обеспечить громаду 50 креслами колесными: формируется запрос в города-побратимы

Эксклюзив
Фейковая инвалидность: эксперт сомневается, что глава АРМА Дума не знала о действиях своих подчиненных
 • 138612 просмотра

Фейковая инвалидность: эксперт сомневается, что глава АРМА Дума не знала о действиях своих подчиненных

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Война в Украине "открывает окно" в то, как будут вестись в будущем вооруженные конфликты - заместитель Минобороны США

Война в Украине "открывает окно" в то, как будут вестись в будущем вооруженные конфликты - заместитель Минобороны США

 • 66969 просмотра
Хочет произвести «большой фурор»: стали известны планы Трампа на первый день президентства

Хочет произвести «большой фурор»: стали известны планы Трампа на первый день президентства

 • 69245 просмотра
россия несмотря на санкции закупает винтовки и патроны у ЕС и США - СМИ

россия несмотря на санкции закупает винтовки и патроны у ЕС и США - СМИ

 • 70403 просмотра
Вражеский удар по Запорожью: количество погибших возросло до десяти

Вражеский удар по Запорожью: количество погибших возросло до десяти

04:14 • 65801 просмотра
Конгресс США требует от разведки отчет о последствиях прекращения поддержки Украины

Конгресс США требует от разведки отчет о последствиях прекращения поддержки Украины

04:15 • 71022 просмотра
публикации
Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес

Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес
Эксклюзив

 • 123145 просмотра
Урок усвоен. "Мама АРМА" Дума не хочет повторить судьбу генпрокурора Костина в скандале с фиктивной инвалидностью

Урок усвоен. "Мама АРМА" Дума не хочет повторить судьбу генпрокурора Костина в скандале с фиктивной инвалидностью
Эксклюзив

 • 139619 просмотра
Участники фармрынка против скандальных правок в законопроект, которые приведут к подорожанию лекарств: отрасль бьет тревогу

Участники фармрынка против скандальных правок в законопроект, которые приведут к подорожанию лекарств: отрасль бьет тревогу
Эксклюзив

 • 159372 просмотра
Кто разрушает экономику: почему бизнес убегает в тень от инициатив Гетманцева

Кто разрушает экономику: почему бизнес убегает в тень от инициатив Гетманцева

 • 185434 просмотра
Безопасный онлайн-шопинг: как избежать мошенников перед новогодними праздниками

Безопасный онлайн-шопинг: как избежать мошенников перед новогодними праздниками
Эксклюзив

 • 218695 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Тимоти Шаламе поразил образом на премьере байопика о Бобе Дилане

Тимоти Шаламе поразил образом на премьере байопика о Бобе Дилане

07:19 • 23816 просмотра
Остин Батлер должен сыграть главную роль в новой версии "Американского психопата"

Остин Батлер должен сыграть главную роль в новой версии "Американского психопата"

06:29 • 25300 просмотра
Украина заняла 15-е место в мире по просмотрам на PornHub

Украина заняла 15-е место в мире по просмотрам на PornHub

 • 52956 просмотра
Украинские олимпийцы и военные объединились для фотосессии к календарю

Украинские олимпийцы и военные объединились для фотосессии к календарю

 • 66588 просмотра
В римской могиле археологи нашли древнейший христианский артефакт к северу от Альп

В римской могиле археологи нашли древнейший христианский артефакт к северу от Альп

 • 90782 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Шольц готов к новым переговорам с путиным

Шольц готов к новым переговорам с путиным

Киев  •  УНН

 • 5377 просмотра

Read in English

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о готовности продолжать диалог с путиным, несмотря на неприятный ноябрьский разговор. Шольц подчеркнул, что важно донести до путина неизменность поддержки Украины со стороны Германии.

Несмотря на безрезультатный телефонный разговор с российским диктатором владимиром путиным, канцлер Германии Олаф Шольц готов к дальнейшим переговорам с ним, сообщает немецкое издание RND, пишет УНН.

Детали

"Это было разочарованием, - сказал канцлер ФРГ в ежегодном обзоре телекомпании RTL, - потому что он просто еще раз рассказал все свои формулы".

Тем не менее, телефонный звонок был необходим, чтобы дать понять путину, что он не может надеяться, что поддержка Германией Украины ослабнет, и попросить его, "что он также должен вывести войска, чтобы можно было создать основу для мирного развития", пояснил Шольц. "И это необходимо сделать, и я сделаю это снова. Но не стоит питать по этому поводу иллюзий", - сказал он.

Дополнение

Шольц позвонил путину по собственной инициативе в середине ноября - впервые с декабря 2022 года. Это вызвало критику со стороны соседей россии из ЕС.

Шольц не обсуждал Taurus с путиным: что известно о секретных переговорах19 нояб. 2024, 09:40 • 14672 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаполитикаНовости Мира
germaniyaГермания
olaf-sholtsОлаф Шольц
ukrainaУкраина