Шоколадные маффины стали хитом в Олимпийской деревне в Париже - NYT

Олимпийская деревня в Париже предлагает разнообразную выпечку, но шоколадные маффины стали любимым лакомством спортсменов. Норвежский пловец Хенрик Кристиансен даже провозгласил себя 'Олимпийским кекс-меном' в TikTok.
Олимпийская деревня в Париже предлагает разнообразную выпечку, но шоколадные маффины стали любимым лакомством. Норвежский пловец Хенрик Кристиансен даже провозгласил себя "Олимпийским кекс-меном" в TikTok, сообщает The New York Times, пишет УНН.
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"Олимпийская деревня в Париже была построена с учетом важных кулинарных традиций Франции. Но абсолютным хитом среди лучших спортсменов мира стал не круассан или багет, а то, что скорее всего обойдут стороной в американском кафе. Шоколадный маффин стал любимым лакомством для олимпийцев этого года", - пишет издание.
"Они очень сытные, и мне это нравится", - сказал в интервью Хенрик Кристиансен, норвежский пловец, который стал неофициальным Олимпийским кекс-меном на TikTok.
"Некоторые люди могут считать, что это слишком, но они как раз про меня", - отметил олимпиец.
"Теперь слухи распространились, вдохновив другие (восторженные) отзывы, попытки копирования рецептов создателями из TikTok", - пишет издание.
Как указано, шоколадные маффины - это лишь часть из более чем 2000 видов выпечки, которые ежедневно подаются в пекарне Олимпийской деревни, которой управляет Sodexo Live, французская компания общественного питания, контролирующая приготовление пищи для Игр.
Представитель компании сообщил, что шеф-повара держат ингредиенты и рецепт при себе, но отметил, что 80 процентов от общего объема поставок продуктов питания на Игры они закупают во Франции, а 25 процентов - на фермах в радиусе 250 км от Парижа, "поэтому кексы, безусловно, имеют настоящий вкус Франции".
Булочная также готовит багеты размером с олимпийское кольцо, круассаны, булочки с шоколадом и фокаччу, пишет издание.
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