шойгу посетил Северную Корею, вероятно, говорил о поставках оружия

российский секретарь совета безопасности сергей шойгу побывал в Северной Корее, где встретился с главой страны Ким Чен Ыном. Об этом УНН пишет со ссылкой на корейские СМИ и сообщение российского совбеза.

Детали

шойгу посетил КНДР в пятницу. Сообщается, что целью стал "стратегический диалог", обсуждался "широкий круг вопросов двусторонней и международной повестки дня".

Украинская сторона также прокомментировала визит Шойгу в КНДР.

Единственная настоящая цель визита шойгу - оружие. Напомню, что часть баллистики была уничтожена на складах в рф нашими воинами - написал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

Напомним,

Северокорейские СМИ опубликовали кадры визита Ким Чен Ына на завод по производству ядерных боеголовок. Впервые были продемонстрированы сотни центрифуг для обогащения урана, Ким призвал увеличить их количество.

Кім Чен Ин керував випробуванням безпілотників у КНДР