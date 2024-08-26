Ким Чен Ын руководил испытанием беспилотников в КНДР

В субботу главный лидер Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын лично руководил испытанием беспилотников, организованным Институтом дронов Академии оборонных наук. Об этом сообщило в понедельник официальное Корейское центральное информационное агентство КНДР (KCNA), передает УНН.

Детали

По данным отчета, Ким Чен Ын, генеральный секретарь Трудовой партии Кореи и глава Государственных дел КНДР, получил первую информацию о беспилотниках, которые сейчас разрабатываются. Эти дроны предназначены для поражения вражеских сил как на суше, так и на море.

Во время тестирования беспилотники различных типов точно обнаружили и уничтожили заданные цели, следуя различным предварительно установленным маршрутам полета.

Лидер КНДР отметил, что разработка различных типов дронов и повышение их боевых возможностей играет важную роль в подготовке к войне. Он отметил необходимость усиления развития и производства беспилотников, призвав к более интенсивным испытаниям их боевого применения и быстрому оснащению военных подразделений новыми технологиями.

США і Південна Корея проводять масштабні військові навчання проти КНДР