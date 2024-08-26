Кім Чен Ин керував випробуванням безпілотників у КНДР
Київ • УНН
Лідер КНДР Кім Чен Ин особисто керував тестуванням нових безпілотників, призначених для ураження цілей на суші та морі. Він наголосив на важливості розвитку дронів для підготовки до війни та закликав до інтенсифікації їх випробувань.
У суботу головний лідер Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР) Кім Чен Ин особисто керував випробуванням безпілотників, організованим Інститутом дронів Академії оборонних наук. Про це повідомило у понеділок офіційне Корейське центральне інформаційне агентство КНДР (KCNA), передає УНН.
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За даними звіту, Кім Чен Ин, генеральний секретар Трудової партії Кореї та голова Державних справ КНДР, отримав першу інформацію про безпілотники, що наразі розробляються. Ці дрони призначені для ураження ворожих сил як на суші, так і на морі.
Під час тестування безпілотники різних типів точно виявили та знищили задані цілі, слідуючи різними попередньо встановленими маршрутами польоту.
Лідер КНДР зазначив, що розробка різних типів дронів та підвищення їхніх бойових можливостей відіграє важливу роль у підготовці до війни. Він наголосив на необхідності посилення розвитку та виробництва безпілотників, закликавши до інтенсивніших випробувань їх бойового застосування та швидкого оснащення військових підрозділів новими технологіями.
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