шойгу відвідав Північну Корею, ймовірно, говорив про постачання зброї
Київ • УНН
російський секретар радбезу шойгу зустрівся з лідером КНДР. Українська сторона вважає, що справжньою метою візиту є обговорення постачання зброї.
російський секретар ради безпеки сергій шойгу побував в Північній Кореї, де зустрівся з очільником країни Кім Чен Ином. Про це УНН пише з посиланням на корейські ЗМІ та повідомлення російського радбезу.
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шойгу відвідав КНДР у п’ятницю. Повідомляється, що метою став "стратегічний діалог", обговорювалось "широке коло питань двостороннього та міжнародного порядку денного".
Українська сторона також прокоментувала візит шойгу у КНДР.
Єдина справжня мета візиту шойгу - зброя. Нагадаю, що частина балістики була знищена на складах в рф нашими воїнами
Нагадаємо
Північнокорейські ЗМІ опублікували кадри візиту Кім Чен Ина на завод з виробництва ядерних боєголовок. Уперше було продемонстровано сотні центрифуг для збагачення урану, Кім закликав збільшити їхню кількість.
Кім Чен Ин керував випробуванням безпілотників у КНДР26.08.24, 06:40 • 137802 перегляди