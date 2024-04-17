Шмыгаль встретился с министром торговли США: обсудили экономическое сотрудничество и новые санкции против рф

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с министром торговли США Джиной Раймондо для обсуждения экономического сотрудничества между странами и усиления санкционного давления на Россию. Об этом глава украинского правительства заявил в своем Telegram-канале, передает УНН.

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По его словам, нужно усилить ограничения, чтобы ослабить способность агрессора производить новые ракеты и дроны. Шмыгаль подчеркнул, что качественное применение санкций - чрезвычайно важное направление противодействия российскому оружию.

Шмыгаль и Прицкер провели встречу с американскими бизнесменами

Кроме того, премьер отметил необходимость конфискации замороженных российских активов.

Также во время встречи стороны затронули тему экономического сотрудничества Украины и США. Шмыгаль подчеркнул, что доступ к рынкам и торговля является самым эффективным способом поддержки украинской экономики.

Инициатива Джины Раймондо по освобождению от пошлин украинской стали стала важной поддержкой для предприятий, работающих в городах под постоянными обстрелами - заявил премьер-министр Украины.

Напомним

В Вашингтоне провели форум партнерства США-Украина 2024. На нем Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал американским бизнесменам о перспективных секторах украинской экономики в которые можно инвестировать.