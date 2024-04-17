Шмыгаль встретился с министром торговли США: обсудили экономическое сотрудничество и новые санкции против рф

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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denys-shmyhalДенис Шмыгаль
Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
  •  105714 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
  •  145428 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  145794 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
16 апреля 2024, 14:53  •  137092 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
16 апреля 2024, 11:38  •  113158 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
15 апреля 2024, 16:59  •  125966 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  137805 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  137347 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  123921 просмотра

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Шмыгаль встретился с министром торговли США: обсудили экономическое сотрудничество и новые санкции против рф

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с Министром торговли США Джиной Раймондо, чтобы обсудить усиление санкций против россии с целью ослабления ее способности производить оружие, конфискацию замороженных российских активов и усиление экономического сотрудничества между Украиной и США.

Экономика •   •  2758 просмотра
Шмыгаль встретился с министром торговли США: обсудили экономическое сотрудничество и новые санкции против рф

Закон об иноагентах призван "предотвратить украинизацию" Грузии - премьер Кобахидзе

Премьер-министр Грузии утверждает, что противоречивый закон об "иностранных агентах" направлен на предотвращение "украинизации" и защиту суверенитета страны, несмотря на критику Запада, что он противоречит нормам ЕС.

Новости Мира •   •  3343 просмотра
Закон об иноагентах призван "предотвратить украинизацию" Грузии - премьер Кобахидзе

россияне привлекли несовершеннолетних к производству "шахедов", среди них незаконно вывезенные из Украины дети - Центр нацсопротивления

россияне привлекли несовершеннолетних, в том числе детей, вывезенных с оккупированных украинских территорий, к производству иранских беспилотников-камикадзе "хахед" в Татарстане.

Общество •   •  4947 просмотра
россияне привлекли несовершеннолетних к производству "шахедов", среди них незаконно вывезенные из Украины дети - Центр нацсопротивления

Шмыгаль представил перспективные отрасли для американских инвестиций на Форуме партнерства США-Украина 2024

На Форуме партнерства Украина-США 2024 в Вашингтоне Премьер-министр Денис Шмыгаль выделил перспективные для американского бизнеса сектора украинской экономики, такие как энергетика, сельское хозяйство, оборонная промышленность, переработка сырья и ИТ, а также рассказал о шагах, которые предпринимает правительство для привлечения инвестиций.

Экономика •   •  4338 просмотра
Шмыгаль представил перспективные отрасли для американских инвестиций на Форуме партнерства США-Украина 2024

Законопроект о помощи Украине от США вынесут на голосование в субботу вечером - Джонсон

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон объявил, что Конгресс США проголосует по законопроекту о помощи Украине и другим союзникам в субботу вечером.

Война •   •  5639 просмотра
Законопроект о помощи Украине от США вынесут на голосование в субботу вечером - Джонсон

Залог в более 240 тыс грн: избрана мера пресечения фигуранту схемы, которая нанесла сотни миллионов убытков Украине

Суд назначил залог в размере 242 240 грн должностному лицу государственного предприятия, который участвовал в преступной схеме, нанесшей 211 млн грн убытков АО "Укргаздобыча".

Криминал и ЧП •   •  4270 просмотра
Залог в более 240 тыс грн: избрана мера пресечения фигуранту схемы, которая нанесла сотни миллионов убытков Украине

Днепропетровщина: россияне нанесли ракетный удар по Синельниковскому району

Российские оккупанты 17 раз атаковали Никопольский район с беспилотников и артиллерии, а также выпустили ракету по Синельниковскому району, повредив больницу, объект инфраструктуры, частные дома, хозяйственные постройки, гаражи, автомобили, теплицы, газопроводы и линии электропередач, но обошлось без жертв.

Война •   •  5471 просмотра
Днепропетровщина: россияне нанесли ракетный удар по Синельниковскому району

После нескольких часов дебатов: в Швеции проголосовали за новый закон о гендерной идентичности

Парламент Швеции проголосовал за снижение минимального возраста для законной смены пола с 18 до 16 лет, что позволяет людям менять юридический пол с 16 лет с согласия родителей и врача.

Новости Мира •   •  5366 просмотра
После нескольких часов дебатов: в Швеции проголосовали за новый закон о гендерной идентичности

В Румынию перебросили еще три истребителя F-16, на которых впоследствии будут обучать украинских пилотов

Еще три истребителя многоцелевые F-16 были развернуты в Румынии, где вскоре планируют начать обучение украинских пилотов.

Война •   •  6945 просмотра
В Румынию перебросили еще три истребителя F-16, на которых впоследствии будут обучать украинских пилотов

Зеленский провел телефонный разговор со Столтенбергом: обсудили потребности Украины в ПВО и боеприпасах

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Генеральным секретарем НАТО Столтенбергом созыв внеочередного заседания Совета Украина-НАТО 19 апреля для обсуждения насущной потребности Украины в поддержке противовоздушной обороны и боеприпасах на фоне российских атак.

Война •   •  6418 просмотра
Зеленский провел телефонный разговор со Столтенбергом: обсудили потребности Украины в ПВО и боеприпасах