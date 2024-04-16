Шмыгаль и Прицкер провели встречу с американскими бизнесменами

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и Пенни Прицкер встретились с представителями американского бизнеса. Об этом Шмыгаль сообщил в своем телеграмм-канале, передает УНН.

Вместе с Пенни Прицкер провели важную встречу с американским бизнесом. Главная тема - это привлечение американских компаний и инвестиций в Украину. Мы хотим, чтобы США были одним из наших ключевых партнеров не только в оборонной сфере, но также и в экономической. - поделился ожиданиями Шмыгаль.

Детали

Шмыгаль отметил, что Украина имеет много перспективных проектов в энергетике, аграрной отрасли, ОПК, добыче и переработке критического сырья, а также ІТ.

Добавим, что экспортно-импортный банк США предоставляет 3 млрд долларов для финансирования контрактов и проектов в Украине.

Для усиления экономической устойчивости украинский премьер также предложил американским партнерам создать наблюдательный совет для Правительственного офиса по привлечению и поддержке инвестиций Ukraine Invest.

Предложил нашим партнерам из США создать Наблюдательный совет для Правительственного офиса по привлечению и поддержке инвестиций Ukraine Invest. Туда войдут руководители американских компаний. Это позволит улучшить наше сотрудничество, привлечь новые американские инвестиции на наш рынок и способствовать операционной работе американских компаний в Украине на ежедневной основе. - объяснил Шмыгаль.

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