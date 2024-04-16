Шмыгаль и Прицкер провели встречу с американскими бизнесменами

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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denys-shmyhalДенис Шмыгаль
Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
  •  46263 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
  •  48588 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
  •  65416 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
  •  89404 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
15 апреля 2024, 16:59  •  123033 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  135949 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  136186 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  123354 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
15 апреля 2024, 07:40  •  103068 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля

Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  203570 просмотра

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Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

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Шмыгаль и Прицкер провели встречу с американскими бизнесменами

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с представителями американского бизнеса во главе с Пенни Прицкер с целью привлечения американских компаний и инвестиций в Украину в таких секторах, как энергетика, сельское хозяйство, оборонная промышленность, переработка сырья и ИТ.

Экономика •   •  8352 просмотра
Шмыгаль и Прицкер провели встречу с американскими бизнесменами

Митинг против закона "об иноагентах": в Грузии спецназ применил слезоточивый газ против митингующих

Протестующие в столице Грузии Тбилиси пытаются окружить здание парламента, а спецназовцы применяют слезоточивый газ против граждан на фоне протестов против предложенного закона об "иностранных агентах", рассмотрение которого было отложено до завтра.

Новости Мира •   •  7463 просмотра
Митинг против закона "об иноагентах": в Грузии спецназ применил слезоточивый газ против митингующих

Несколько взрывов прогремели в Херсоне: что известно

Российская армия обстреляла город Херсон с временно оккупированного левого берега. Глава Херсонской МВА призвал жителей держаться подальше от окон и беречь себя и своих близких.

Война •   •  9526 просмотра
Несколько взрывов прогремели в Херсоне: что известно

Готовится на рассмотрение СНБО вопрос об угрозах безопасности из-за распространения онлайн-казино - Зеленский

Президент Зеленский объявил о мерах по устранению угроз для безопасности Украины и общества от неконтролируемого распространения онлайн-казино, отреагировав на петицию погибшего украинского солдата.

политика •   •  10455 просмотра
Готовится на рассмотрение СНБО вопрос об угрозах безопасности из-за распространения онлайн-казино - Зеленский

В москве горит военный завод "Авангард" – СМИ

Пожар произошел на московском военном заводе "Авангард", производящем ракеты для систем ПВО С-300 и С-400.

Война •   •  20212 просмотра
В москве горит военный завод "Авангард" – СМИ

Исследователи обнаружили огромную черную дыру в центре Млечного Пути, близко к Земле

Исследователи открыли огромную черную дыру под названием Gaia BH3 в центре галактики Млечный Путь. Масса найденого космического объекта в 33 раза превышает массу Солнца.

Технологии •   •  15208 просмотра
Исследователи обнаружили огромную черную дыру в центре Млечного Пути, близко к Земле

Администрация Байдена готова рассмотреть четыре отдельных законопроекта о финансировании потребностей нацбезопасности - Кирби

Администрация Байдена готова рассмотреть четыре отдельных законопроекта, предложенные спикером Палаты представителей для финансирования потребностей национальной безопасности, включая помощь Украине, Израилю, Тайваню и другим приоритетам, но настаивает на том, чтобы Украина и Израиль получили необходимую помощь по безопасности как можно быстрее.

политика •   •  15768 просмотра
Администрация Байдена готова рассмотреть четыре отдельных законопроекта о финансировании потребностей нацбезопасности - Кирби

Зеленский заявил, что Китай действительно может помочь восстановить справедливый мир для Украины

Зеленский поблагодарил Шольца за его лидерство и коммуникацию с Пекином, заявив, что Китай действительно может помочь восстановить справедливый мир в Украине.

Война •   •  21486 просмотра
Зеленский заявил, что Китай действительно может помочь восстановить справедливый мир для Украины

Сырский и Умеров доложили Зеленскому о фронтовой ситуации и защитных действиях

Президент Украины Зеленский заслушал доклад о ситуации на фронте, заявив, что задача - сдерживать российские атаки и отражать каждую атаку оккупанта.

Война •   •  15061 просмотра
Сырский и Умеров доложили Зеленскому о фронтовой ситуации и защитных действиях

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Украина движется к международному механизму компенсации через резолюцию ПАСЕ "Поддержка восстановления Украины", которая позволяет физическим и юридическим лицам подавать иски о возмещении ущерба, причиненного войной, включая материальные и нематериальные потери, с целью аккумуляции средств из замороженных российских активов.

Война •   •  46263 просмотра
Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму