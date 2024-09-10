Шмыгаль: Украина стремится быть готовой к вступлению в ЕС до конца 2025 года

Премьер-министр Шмыгаль заявил, что Украина стремится быть готовой к вступлению в ЕС до конца 2025 года, но подчеркнул, что этот процесс должен стать частью справедливого мира. Об этом он заявил на пресс-конференции о результатах работы правительства, передает корреспондент УНН.

Мы хотим быть готовыми не позднее конца 2025 года к вступлению в ЕС, но в целом, стратегически мы понимаем, что наше вступление в ЕС должно быть неотъемлемой частью справедливого мира - сказал Шмыгаль.

По его словам, надо привести наше законодательство, все подзаконные акты - это десятки тысяч документов - в соответствие с директивами и правилами ЕС.

«В этом сейчас заключается большой объем технической работы. Политическое решение у нас остается одно - это решение стран-членов ЕС о принятии Украины», - добавил Шмыгаль.

Напомним

Португалия призывает ЕС начать подготовку к потенциальному вступлению Украины.