Шмигаль: Україна прагне бути готовою до вступу в ЄС до кінця 2025 року
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Шмигаль заявив про готовність України до вступу в ЄС до кінця 2025 року. Він підкреслив, що цей процес має стати частиною справедливого миру та потребує значної технічної роботи.
Прем’єр-міністр Шмигаль заявив, що Україна прагне бути готовою до вступу в ЄС до кінця 2025 року, але підкреслив, що цей процес має стати частиною справедливого миру. Про це він заявив на пресконференції про результати роботи уряду, передає кореспондент УНН.
Ми хочемо бути готовими не пізніше кінця 2025 року до вступу в ЄС, але загалом, стратегічно ми розуміємо, що наш вступ до ЄС має бути невідʼємною частиною справедливого миру
За його словами, треба привести наше законодавство, всі підзаконні акти - це десятки тисяч документів - у відповідність до директив і правил ЄС.
"В цьому зараз полягає великий обсяг технічної роботи. Політичне рішення у нас залишається одне - це рішення країн-членів ЄС про прийняття України", - додав Шмигаль.
Нагадаємо
Португалія закликає ЄС почати підготовку до потенційного вступу України.