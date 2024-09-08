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Португалія закликає ЄС готуватися до вступу України - Bloomberg

Португалія закликає ЄС готуватися до вступу України - Bloomberg

Київ • УНН

 • 35601 перегляди

Міністр закордонних справ Португалії закликав ЄС готуватися до прийняття України. Він наголосив на необхідності фінансових та інституційних реформ у Євросоюзі для цього.

Португалія закликає ЄС почати підготовку до потенційного вступу України. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Міністр закордонних справ Португалії Паулу Рангел на конференції Форуму Амбросетті в Італії підкреслив важливість здійснення фінансових та інституційних реформ у ЄС для підготовки до можливого приєднання України.

Нам потрібно готуватися прийняти Україну в ЄС, коли це буде можливо 

- заявив міністр закордонних справ Португалії.

Форум об'єднав світових лідерів, зокрема президента України Володимира Зеленського. Захід відбувся на тлі загострення ситуації на фронті після активізації українських військових операцій.

Зеленський і Мелоні обговорили військову допомогу Україні: Президент вказав, що озброєння важливо передати якнайшвидше07.09.24, 13:00 • 92729 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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