Португалия призывает ЕС готовиться к вступлению Украины - Bloomberg
Киев • УНН
Министр иностранных дел Португалии призвал ЕС готовиться к принятию Украины. Он отметил необходимость финансовых и институциональных реформ в Евросоюзе для этого.
Португалия призывает ЕС начать подготовку к потенциальному вступлению Украины. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.
Детали
Министр иностранных дел Португалии Паулу Рангел на конференции Форума Амбросетти в Италии подчеркнул важность осуществления финансовых и институциональных реформ в ЕС для подготовки к возможному присоединению Украины.
Нам нужно готовиться принять Украину в ЕС, когда это будет возможно
Форум объединил мировых лидеров, в частности президента Украины Владимира Зеленского. Мероприятие состоялось на фоне обострения ситуации на фронте после активизации украинских военных операций.
Зеленський і Мелоні обговорили військову допомогу Україні: Президент вказав, що озброєння важливо передати якнайшвидше7 сентября 2024, 10:00 • 90945 просмотров