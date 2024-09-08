Португалия призывает ЕС готовиться к вступлению Украины - Bloomberg

Португалия призывает ЕС начать подготовку к потенциальному вступлению Украины. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

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Министр иностранных дел Португалии Паулу Рангел на конференции Форума Амбросетти в Италии подчеркнул важность осуществления финансовых и институциональных реформ в ЕС для подготовки к возможному присоединению Украины.

Нам нужно готовиться принять Украину в ЕС, когда это будет возможно - заявил министр иностранных дел Португалии.

Форум объединил мировых лидеров, в частности президента Украины Владимира Зеленского. Мероприятие состоялось на фоне обострения ситуации на фронте после активизации украинских военных операций.

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