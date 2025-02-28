Шмыгаль: Украина имеет соглашение о гарантиях безопасности с США
Киев • УНН
Украина имеет подписанное соглашение о гарантиях безопасности с США и еще около 30 подобных соглашений с другими партнерами. Часть соглашений уже работает, партнеры оказывают финансовую помощь и оружие.
Украина уже имеет подписанное соглашение о гарантиях безопасности с Соединенными Штатами. Это является частью общей архитектуры международных договоренностей Украины по безопасности, включающей около 30 соглашений с другими партнерами.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время вопросов к правительству, передает корреспондент УНН.
Детали
Гарантии безопасности - это прописанный пункт 10 о том, что это соглашение предварительно входит в архитектуру наших соглашений, которые уже существуют. У нас с Соединенными Штатами уже подписано соглашение о гарантиях безопасности, соответственно они есть
Также, он добавил, что Украина по состоянию на сегодня имеет подписанных около 30 соглашений о гарантиях безопасности.
Все они подписаны на уровне лидеров стран, наших партнеров. Часть из них уже работает, нам выделяют финансовые ресурсы, оружие, выделяют соответствующую помощь
Кроме того, он напомнил, что с 13 лидерами ЕС, которые посещали Киев, был достигнут ряд договоренностей, в частности, подписание соглашений о гарантиях безопасности.
Напомним
Ранее УНН писал, что Президент США Дональд Трамп заявил, что главной целью сейчас является достижение соглашения между Украиной и Россией, отметив, что сейчас важно сконцентрироваться на первой фазе по завершению войны. При этом он подчеркнул,