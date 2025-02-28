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Шмыгаль: Украина имеет соглашение о гарантиях безопасности с США

Киев • УНН

 • 27418 просмотра

Украина имеет подписанное соглашение о гарантиях безопасности с США и еще около 30 подобных соглашений с другими партнерами. Часть соглашений уже работает, партнеры оказывают финансовую помощь и оружие.

Шмыгаль: Украина имеет соглашение о гарантиях безопасности с США

Украина уже имеет подписанное соглашение о гарантиях безопасности с Соединенными Штатами. Это является частью общей архитектуры международных договоренностей Украины по безопасности, включающей около 30 соглашений с другими партнерами.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время вопросов к правительству, передает корреспондент УНН.

Детали 

Гарантии безопасности - это прописанный пункт 10 о том, что это соглашение предварительно входит в архитектуру наших соглашений, которые уже существуют. У нас с Соединенными Штатами уже подписано соглашение о гарантиях безопасности, соответственно они есть

- отметил Шмыгаль.

Также, он добавил, что Украина по состоянию на сегодня имеет подписанных около 30 соглашений о гарантиях безопасности. 

Все они подписаны на уровне лидеров стран, наших партнеров. Часть из них уже работает, нам выделяют финансовые ресурсы, оружие, выделяют соответствующую помощь

- прокомментировал премьер-министр.

Кроме того, он напомнил, что с 13 лидерами ЕС, которые посещали Киев, был достигнут ряд договоренностей, в частности, подписание соглашений о гарантиях безопасности.

Напомним 

Ранее УНН писал, что Президент США Дональд Трамп заявил, что главной целью сейчас является достижение соглашения между Украиной и Россией, отметив, что сейчас важно сконцентрироваться на первой фазе по завершению войны. При этом он подчеркнул, 

Алина Волянская

Алина Волянская

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