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Шмигаль: Україна має угоду про гарантії безпеки з США

Київ • УНН

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Україна має підписану угоду про гарантії безпеки зі США та ще близько 30 подібних угод з іншими партнерами. Частина угод вже працює, партнери надають фінансову допомогу та зброю.

Шмигаль: Україна має угоду про гарантії безпеки з США

Україна вже має підписану угоду про гарантії безпеки з Сполученими Штатами. Це є частиною загальної архітектури міжнародних домовленостей України щодо безпеки, що включає близько 30 угод з іншими партнерами.

Про це заявив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль під час запитань до уряду, передає кореспондент УНН.

Деталі 

Гарантії безпеки — це прописаний пункт 10 про те, що ця угода попередньо входить в архітектуру наших угод , які вже існують. В нас зі Сполученими Штатами вже підписана угода про гарантії безпеки, відповідно вони є

- зазначив Шмигаль.

Також, він додав, що Україна станом на сьогодні має підписаних близько 30 угод про гарантії безпеки. 

Всі вони є підписані на рівні лідерів країн, наших партнерів. Частина з них вже працює, нам виділяють фінансові ресурси, зброю, виділяють відповідну допомогу

- прокоментував премʼєр-міністр.

Крім того, він нагадав, що з 13 лідерів ЄС, які відвідували Київ, було досягнуто ряд домовленостей, зокрема, підписання угод про гарантії безпеки.

Нагадаємо 

Раніше УНН писав, що Президент США Дональд Трамп заявив, що головною метою наразі є досягнення угоди між Україною та росією, зазначивши, що наразі важливо сконцентруватися на першій фазі щодо завершення війни. При цьому він підкреслив, 

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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