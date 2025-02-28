Шмигаль: Україна має угоду про гарантії безпеки з США

Україна вже має підписану угоду про гарантії безпеки з Сполученими Штатами. Це є частиною загальної архітектури міжнародних домовленостей України щодо безпеки, що включає близько 30 угод з іншими партнерами.

Про це заявив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль під час запитань до уряду, передає кореспондент УНН.

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Гарантії безпеки — це прописаний пункт 10 про те, що ця угода попередньо входить в архітектуру наших угод , які вже існують. В нас зі Сполученими Штатами вже підписана угода про гарантії безпеки, відповідно вони є - зазначив Шмигаль.

Також, він додав, що Україна станом на сьогодні має підписаних близько 30 угод про гарантії безпеки.

Всі вони є підписані на рівні лідерів країн, наших партнерів. Частина з них вже працює, нам виділяють фінансові ресурси, зброю, виділяють відповідну допомогу - прокоментував премʼєр-міністр.

Крім того, він нагадав, що з 13 лідерів ЄС, які відвідували Київ, було досягнуто ряд домовленостей, зокрема, підписання угод про гарантії безпеки.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що Президент США Дональд Трамп заявив, що головною метою наразі є досягнення угоди між Україною та росією, зазначивши, що наразі важливо сконцентруватися на першій фазі щодо завершення війни. При цьому він підкреслив,