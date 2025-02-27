Треба, щоб і росія погодилась — Трамп про завершення війни
Київ • УНН
Президент США Трамп заявив, що головною метою є досягнення угоди між Україною та росією для завершення війни. Він уникає терміну "гарантії безпеки" та наголошує на важливості першої фази переговорів.
Президент США Дональд Трамп заявив, що головною метою наразі є досягнення угоди між Україною та росією, зазначивши, що наразі важливо сконцентруватися на першій фазі щодо завершення війни. Про це він сказав під час пресконференції у Білому домі, передає УНН.
"Я не люблю говорити про другу фазу, поки перша фаза ще не досягнута. Ми маємо досягти того, щоб Україна і росія погодилися. Ми пройшли довгий шлях. Я впевнений, що це вдасться. І я думаю, що це буде історичне рішення, і ми врятуємо багато-багато життів", — сказав Трамп, відповідаючи на питання щодо гарантій безпеки.
Президент США підкреслив, що готовий на багато що, але не використовує термін "гарантії безпеки". Він додав, що хоча приємно мріяти про мир, його необхідно досягати.
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